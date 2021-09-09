В Туле гадалка ограбила туляка и скрылась в маршрутке

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемую в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился местный житель. Мужчина сообщил, что шел из магазина и держал в руках наличные. К нему подошла цыганка, предложила погадать и вырвала часть купюр — якобы в качестве оплаты. Туляк решительно отказался от ее услуг и потребовал деньги обратно. Подозреваемая убедила потерпевшего, что деньги уже лежат у него в кошельке, и предложила проверить самому. Мужчина открыл кошелек, после чего подозреваемая схватила еще часть банкнот, села в маршрутку и уехала. Ущерб от ее действий составил 4000 рублей.

Задержали 49-летнюю женщину довольно быстро. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.