Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Олимпийских играх в командном спринте

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Наша землячка и москвичка Дарья Шмелева принесли в копилку Российской сборной еще одну медаль.

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и уроженка Тулы Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте на велотреке на Олимпиаде в Токио.

Они опередили пару из Нидерландов на 0,252 секунды.

Анастасия Войнова — российская трековая велогонщица, выступает за сборную России в различных дисциплинах начиная с 2009 года. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европейских игр 2019 года, тринадцатикратная чемпионка Европы. На соревнованиях представляет город Москву и спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта России.