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Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Олимпийских играх в командном спринте
Фото olympic.ru

Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Олимпийских играх в командном спринте

Наша землячка и москвичка Дарья Шмелева принесли в копилку Российской сборной еще одну медаль.

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и уроженка Тулы Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте на велотреке на Олимпиаде в Токио. 

Они опередили пару из Нидерландов на 0,252 секунды. 

Анастасия Войнова — российская трековая велогонщица, выступает за сборную России в различных дисциплинах начиная с 2009 года. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европейских игр 2019 года, тринадцатикратная чемпионка Европы. На соревнованиях представляет город Москву и спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта России.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:46 +7
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