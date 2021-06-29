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Туляки успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике
Фото Федерации легкой атлетики.

Туляки успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике

Наши спортсмены набрали 122 балла и заняли седьмое место в командном зачете первой лиги летнего турнира.

В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. Туляки успешно выступили на турнире.

Две бронзовые медали в беге на 100 и 200 м завоевала подопечная тренера Натальи Ковтун Кристина Хорошева (11,67 с). Четвертое место на двухсотметровке у Екатерины Реньжиной, которая уступила в финальном забеге Кристине всего 3 сотых секунды, а победителю — 7 сотых. До полуфинала здесь дошла Анастасия Волкова, которая в итоге показала 16-й результат.

В мужском финале на 200 м 7-е место у Владислава Шемулинкина (21,45 с). В финал не смогли пробиться Александр Ефимов и Артём Рожнов. По итогам полуфиналов у них 10 и 11 места чемпионата.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики региона, успешным можно считать чемпионат для Алексея Дорофеева, который обновил свои же рекорды Тульской области в беге на 5000 и 10 000 м. При этом Алексей занял соответственно пятое и четвертое места.

Стоит также отметить, что во время чемпионата пришло известие из международной федерации о том, что в числе спортсменов, получивших право выступать на международных соревнованиях, – Кристина Хорошева и наш молодой копьеметатель Роман Ряховский.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +3
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