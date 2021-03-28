В марте тульские полицейские задержали 12 разыскиваемых преступников

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В рамках этого оперативно-профилактического мероприятия особое внимание стражей порядка было направлено на установление местонахождения лиц, скрывающихся от правосудия.

За месяц сотрудники полиции нашли и задержали 12 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Кроме того, установлено местонахождение 22 лиц, которые числились пропавшими без вести.