Фото: kirov-portal.ru
В марте тульские полицейские задержали 12 разыскиваемых преступников
В региональном УМВД России подвели месячные итоги операции «Розыск».
В рамках этого оперативно-профилактического мероприятия особое внимание стражей порядка было направлено на установление местонахождения лиц, скрывающихся от правосудия.
За месяц сотрудники полиции нашли и задержали 12 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Кроме того, установлено местонахождение 22 лиц, которые числились пропавшими без вести.
Другие статьи по темам
Место