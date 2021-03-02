Туляков приглашают на хоккейный матч между «Академией Михайлова» и «СКА-1946»
Игра состоится 3 марта в Ледовой арене.
Не пропустите последние игры в сезоне МХК «Академия Михайлова» на тульском льду. Уже завтра, 3 марта, наши хоккеисты сыграют с питерским «СКА-1946». Это серьезный соперник, а значит матчи будут интересными.
Помимо хоккея гостей Ледового дворца ждут розыгрыши подарков, развлечения в перерывах: киберзона, зона игры в хоккей, фотозоны, аквагрим.
Приходите поддержать команду родного региона!
Начало матча в 19.00. Билеты можно купить в кассе Ледового дворца (Тула, ул. Новомосковская, 8). Взрослый — 100 рублей, детский — 50 рублей. Время работы касс: с 13.00 до 19.30.
Отметим, что ответная игра состоится 4 марта в 19.30. В этот же день болельщики смогут сфотографироваться с Кубком КХЛ.
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