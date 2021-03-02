новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на хоккейный матч между «Академией Михайлова» и «СКА-1946»

Туляков приглашают на хоккейный матч между «Академией Михайлова» и «СКА-1946»

Игра состоится 3 марта в Ледовой арене.

Не пропустите последние игры в сезоне МХК «Академия Михайлова» на тульском льду. Уже завтра, 3 марта, наши хоккеисты сыграют с питерским «СКА-1946». Это серьезный соперник, а значит матчи будут интересными.
 
Помимо хоккея гостей Ледового дворца ждут розыгрыши подарков, развлечения в перерывах: киберзона, зона игры в хоккей, фотозоны, аквагрим.
 
Приходите поддержать команду родного региона!
 
Начало матча в 19.00. Билеты можно купить в кассе Ледового дворца (Тула, ул. Новомосковская, 8). Взрослый — 100 рублей, детский — 50 рублей. Время работы касс: с 13.00 до 19.30.
 
Отметим, что ответная игра состоится 4 марта в 19.30. В этот же день болельщики смогут сфотографироваться с Кубком КХЛ.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:20 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Академия Михайловахоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Щекинская пенсионерка взяла в кредит 800 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам
Щекинская пенсионерка взяла в кредит 800 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам
Дело об отчуждении депо на ул. Оборонной: ущерб «Тулгорэлектротранса» оценили в 61,3 млн рублей
Дело об отчуждении депо на ул. Оборонной: ущерб «Тулгорэлектротранса» оценили в 61,3 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.