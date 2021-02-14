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За незаконное уголовное преследование туляк взыскал с Министерства финансов РФ 900 тыс. рублей

За незаконное уголовное преследование туляк взыскал с Министерства финансов РФ 900 тыс. рублей

Мужчина около 1,5 лет провел в СИЗО, а после уголовное дело было в отношении него прекращено.

Белевский районный суд Тульской области поставил точку в рассмотрении иска В. Белова к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства РФ по Тульской области. Мужчина просил взыскать компенсацию морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование и содержание под стражей.

Доводом истца в обоснование заявленных требований послужила  длительность. Около 1,5 лет велось его уголовное преследование за якобы совершенные им два тяжких преступления. Мужчина был заключен под стражу и провел в СИЗО 500 дней. После уголовное дело в отношении его было прекращено. Но нравственные страдания это не компенсировало. Именно поэтому он просил взыскать с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 1 054 500 рублей.

В судебном заседании по рассмотрению гражданского дела по исковому заявлению Белова В.В. нашли своё подтверждение обстоятельства длительного уголовного преследования истца в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений, которые он не совершал, а также нахождение его в связи с этим в психотравмирующей для него ситуации, перенесённых нравственных и физических страданий.

С учетом всех установленных обстоятельств,  а также требований разумности и справедливости, суд счел возможным удовлетворить частично требования истца и определил размер компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в сумме 100 000 рублей, причиненного незаконным содержанием под стражей, в сумме 800 000 рублей – в общей сложности 900 тыс. рублей. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 18:18 +11
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