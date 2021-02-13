Независимые эксперты оценили работу больниц в Тульской области
Спойлер: замечаний нет только к 2 медицинским учреждением. Из 22 проверенных.
Общественный совет при региональном минздраве по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями подготовил отчет за 2020 год.
Независимые эксперты проверили 22 больницы и подытожили плюсы и минусы. Работа больниц проверялась по пяти критериям:
- открытость и доступность информации;
- комфортные условия для пациентов;
- доступность для инвалидов;
- вежливость сотрудников;
- удовлетворенность пациентов оказанными услугами.
Публикуем для вас результаты проверки:
Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташова И.С. и Баташовой А.В.
Отсутствие питьевой бутилированной воды.
Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова (Тула, ул. Смидович, 20)
Жалобы на отношение сотрудников при первичном контакте. Сотрудникам рекомендовано напомнить о необходимости соблюдения этических норм и правил делового общения.
Клиника микрохирургии «Взгляд» в Туле (Тула, ул. Демонстрации, 38)
Очереди в регистратуре, отсутствие сурдопереводчика, не хватает туалетов и знаков, выполненными шрифтом Брайля.
«Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» (отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины №1 в Туле, отделение спортивной медицины №2 в Новомосковске)
Нехватка свободных мест для ожидания в очереди. Отсутствие питьевой воды, санитарное состояние помещений вызвало замечания.
«Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» (Ленинский район, п Петелино, стационар №1 и стационар №2)
Пациенты не полностью довольны оказанными услугами.
«Тульская областная стоматологическая поликлиника» (отделение №4, №5 (взрослое), отделение №6, №7, филиал №2 в Ясногорске, филиал №4 в Ефремове, филиал №6 в Киреевске, филиал №7 в Богородицке)
На стендах и сайте представлена предоставлена не вся информация.
«Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (поликлиника и инфекционное отделение в Белеве)
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья в поликлинике оставляют желать лучшего: нет санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и подъемных платформ, недостаточно условий для инвалидов по слуху и зрению. При этом в инфекционном отделении условия для инвалидов созданы в полной мере.
Клиническая больница «РЖД — Медицина» (Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8)
В медучреждении не полностью обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (ГО Тула), стационар и поликлиника для детей и взрослых
Очереди, ненадлежащий вид гардероба и прочих помещений. Жалобы на грубых сотрудников.
«Дента-профи» (Кимовск)
Очереди, нехватка расширенных дверных проемов и помещений для инвалидов. Надписи и знаки не дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля.
«Центр реабилитации и профилактики» (Тула, ул. Луначарского, 1)
Недостаточно расширенных дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений для инвалидов.
«Медицинский центр «Здоровье» (Новомосковск)
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.
«Стоматологическая поликлиника №2» (Новомосковск)
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью. Внутри помещений неудобная навигация, но 91,5% опрошенных людей посоветовали бы медучреждение другим.
ООО «Клиника на Пирогова» (Щекино), ООО «Азбука здоровья» (Тула), ООО «Эксклюзив» (Ефремов), ООО «Центр медицины» (Алексин), ООО «Городская поликлиника» в Новомосковске, ООО «ВИТА» (Новомосковск), ООО «Узловская стоматологическая поликлиника»
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.
И лишь только к двум учреждениям нет замечаний - к Тульскому областному хоспису и Центру детской психоневрологии в Туле.
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