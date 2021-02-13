Независимые эксперты оценили работу больниц в Тульской области

Спойлер: замечаний нет только к 2 медицинским учреждением. Из 22 проверенных.

Общественный совет при региональном минздраве по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями подготовил отчет за 2020 год.

Независимые эксперты проверили 22 больницы и подытожили плюсы и минусы. Работа больниц проверялась по пяти критериям:

открытость и доступность информации;

комфортные условия для пациентов;

доступность для инвалидов;

вежливость сотрудников;

удовлетворенность пациентов оказанными услугами. Публикуем для вас результаты проверки: Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташова И.С. и Баташовой А.В.

Отсутствие питьевой бутилированной воды.

Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова (Тула, ул. Смидович, 20)

Жалобы на отношение сотрудников при первичном контакте. Сотрудникам рекомендовано напомнить о необходимости соблюдения этических норм и правил делового общения.

Клиника микрохирургии «Взгляд» в Туле (Тула, ул. Демонстрации, 38)

Очереди в регистратуре, отсутствие сурдопереводчика, не хватает туалетов и знаков, выполненными шрифтом Брайля.

«Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» (отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины №1 в Туле, отделение спортивной медицины №2 в Новомосковске)

Нехватка свободных мест для ожидания в очереди. Отсутствие питьевой воды, санитарное состояние помещений вызвало замечания.

«Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» (Ленинский район, п Петелино, стационар №1 и стационар №2)

Пациенты не полностью довольны оказанными услугами.

«Тульская областная стоматологическая поликлиника» (отделение №4, №5 (взрослое), отделение №6, №7, филиал №2 в Ясногорске, филиал №4 в Ефремове, филиал №6 в Киреевске, филиал №7 в Богородицке)

На стендах и сайте представлена предоставлена не вся информация.

«Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (поликлиника и инфекционное отделение в Белеве)



Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья в поликлинике оставляют желать лучшего: нет санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и подъемных платформ, недостаточно условий для инвалидов по слуху и зрению. При этом в инфекционном отделении условия для инвалидов созданы в полной мере.

Клиническая больница «РЖД — Медицина» (Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8) В медучреждении не полностью обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (ГО Тула), стационар и поликлиника для детей и взрослых

Очереди, ненадлежащий вид гардероба и прочих помещений. Жалобы на грубых сотрудников.

«Дента-профи» (Кимовск) Очереди, нехватка расширенных дверных проемов и помещений для инвалидов. Надписи и знаки не дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля.

«Центр реабилитации и профилактики» (Тула, ул. Луначарского, 1)

Недостаточно расширенных дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений для инвалидов.

«Медицинский центр «Здоровье» (Новомосковск) Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.

«Стоматологическая поликлиника №2» (Новомосковск)

Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью. Внутри помещений неудобная навигация, но 91,5% опрошенных людей посоветовали бы медучреждение другим.

ООО «Клиника на Пирогова» (Щекино), ООО «Азбука здоровья» (Тула), ООО «Эксклюзив» (Ефремов), ООО «Центр медицины» (Алексин), ООО «Городская поликлиника» в Новомосковске, ООО «ВИТА» (Новомосковск), ООО «Узловская стоматологическая поликлиника»

Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.

И лишь только к двум учреждениям нет замечаний - к Тульскому областному хоспису и Центру детской психоневрологии в Туле.