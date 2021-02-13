новости
новости
Регистрация
Независимые эксперты оценили работу больниц в Тульской области

Независимые эксперты оценили работу больниц в Тульской области

Спойлер: замечаний нет только к 2 медицинским учреждением. Из 22 проверенных.

Общественный совет при региональном минздраве по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями подготовил отчет за 2020 год.
 
Независимые эксперты проверили 22 больницы и подытожили плюсы и минусы. Работа больниц проверялась по пяти критериям: 
 
  • открытость и доступность информации;
  • комфортные условия для пациентов;
  • доступность для инвалидов;
  • вежливость сотрудников;
  • удовлетворенность пациентов оказанными услугами.

Публикуем для вас результаты проверки:

Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташова И.С. и Баташовой А.В.

Отсутствие питьевой бутилированной воды. 
 
Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова (Тула, ул. Смидович, 20)
 
Жалобы на отношение сотрудников при первичном контакте. Сотрудникам рекомендовано напомнить о необходимости соблюдения этических норм и правил делового общения.
 
Клиника микрохирургии «Взгляд» в Туле (Тула, ул. Демонстрации, 38)
 
Очереди в регистратуре, отсутствие сурдопереводчика, не хватает туалетов и знаков, выполненными шрифтом Брайля.
 
«Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» (отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины №1 в Туле, отделение спортивной медицины №2 в Новомосковске)
 
Нехватка свободных мест для ожидания в очереди. Отсутствие питьевой воды, санитарное состояние помещений вызвало замечания.
 
«Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» (Ленинский район, п Петелино, стационар №1 и стационар №2)
 
Пациенты не полностью довольны оказанными услугами. 
 
«Тульская областная стоматологическая поликлиника» (отделение №4, №5 (взрослое), отделение №6, №7, филиал №2 в Ясногорске, филиал №4 в Ефремове, филиал №6 в Киреевске, филиал №7 в Богородицке)
 
На стендах и сайте представлена предоставлена не вся информация.
 
«Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (поликлиника и инфекционное отделение в Белеве)

Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья в поликлинике оставляют желать лучшего: нет санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и подъемных платформ, недостаточно условий для инвалидов по слуху и зрению. При этом в инфекционном отделении условия для инвалидов созданы в полной мере.
 
Клиническая больница «РЖД — Медицина» (Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8)
 
В медучреждении не полностью обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
«Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (ГО Тула), стационар и поликлиника для детей и взрослых
 
Очереди, ненадлежащий вид гардероба и прочих помещений. Жалобы на грубых сотрудников.
 
«Дента-профи» (Кимовск)
 
Очереди, нехватка расширенных дверных проемов и помещений для инвалидов. Надписи и знаки не дублируются рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 
«Центр реабилитации и профилактики» (Тула, ул. Луначарского, 1)
 
Недостаточно расширенных дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. 
 
«Медицинский центр «Здоровье» (Новомосковск)
 
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.
 
«Стоматологическая поликлиника №2» (Новомосковск)
 
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью. Внутри помещений неудобная навигация, но 91,5% опрошенных людей посоветовали бы медучреждение другим.
 
ООО «Клиника на Пирогова» (Щекино),  ООО «Азбука здоровья» (Тула), ООО «Эксклюзив» (Ефремов), ООО «Центр медицины» (Алексин), ООО «Городская поликлиника» в Новомосковске, ООО «ВИТА» (Новомосковск), ООО «Узловская стоматологическая поликлиника»
 
Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены не полностью.
 
И лишь только к двум учреждениям нет замечаний - к Тульскому областному хоспису и Центру детской психоневрологии в Туле.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапроверкабольницыминздрав Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за пару дней выпало 75% месячной нормы осадков
В Тульской области за пару дней выпало 75% месячной нормы осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.