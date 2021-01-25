Фото: пресс-служба администрации Тулы
Туляк завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по самбо
Воспитанник спортшколы «Восток» Тимур Банников выступал в весовокй категории 58 кг.
Накануне в Ярославской области завершился всероссийский турнир по самбо памяти почетного гражданина Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева.
Соревнования проводились для юношей 2003-2005 годов рождения. В них приняли участие более 200 спортсменов из 21 региона страны.
Воспитанник тульской МБУ СШОР «Восток» Тимур Банников завоевал бронзовую медаль в весовой категории 58 кг. Спортсмена тренирует Максим Чавриков.
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