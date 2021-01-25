новости
новости
Регистрация
Туляк завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по самбо
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляк завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по самбо

Воспитанник спортшколы «Восток» Тимур Банников выступал в весовокй категории 58 кг.

Накануне в Ярославской области завершился всероссийский турнир по самбо памяти почетного гражданина Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева.

Соревнования проводились для юношей 2003-2005 годов рождения. В них приняли участие более 200 спортсменов из 21 региона страны.

Воспитанник тульской МБУ СШОР «Восток» Тимур Банников завоевал бронзовую медаль в весовой категории 58 кг. Спортсмена тренирует Максим Чавриков.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:40 +10
Другие статьи по темам
Событие
соревнования по самботурнирборьба самбоспортшкола Восток
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре в алексинской пятиэтажке погиб человек
На пожаре в алексинской пятиэтажке погиб человек
Жительница Ефремова утопила своего новорожденного сына в ведре с помоями
Жительница Ефремова утопила своего новорожденного сына в ведре с помоями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.