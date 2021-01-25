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На пожаре в алексинской пятиэтажке погиб человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в алексинской пятиэтажке погиб человек

Возгорание произошло в одной из квартир, спасателям пришлось эвакуировать 10 жителей дома.

В 18.35 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Энгельса в Алексине. На место происшествия выехали два пожарных расчёта и автолестница.

Пожарные прибыли на адрес за три минуты, ещё шесть ушло на борьбу с огнём. По лестнице были эвакуированы 10 жителей дома. Один человек погиб, его личность устанавливается.

В результате происшествия на кухне оплавился холодильник, по всей квартире закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, причина пожара выясняется.

 

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