Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На пожаре в алексинской пятиэтажке погиб человек
Возгорание произошло в одной из квартир, спасателям пришлось эвакуировать 10 жителей дома.
В 18.35 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Энгельса в Алексине. На место происшествия выехали два пожарных расчёта и автолестница.
Пожарные прибыли на адрес за три минуты, ещё шесть ушло на борьбу с огнём. По лестнице были эвакуированы 10 жителей дома. Один человек погиб, его личность устанавливается.
В результате происшествия на кухне оплавился холодильник, по всей квартире закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, причина пожара выясняется.
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