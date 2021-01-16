В Туле прошел международный турнир по шахматам

Фото предоставлено организаторами соревнований.

Тульская шахматная гостиная впервые приняла соревнования международного статуса — круговой турнир с нормой балла международного мастера в рамках VI Мемориала А. С. Суэтина .



Мастер ФИДЕ Манвел Погосян, представляющий Беларусь, занял первое место с результатом 7,5 очков из 9 возможных. На пол-очка отстал член юношеской сборной России мастер ФИДЕ Даниил Манелюк. Третье место с результатом 6,5 очков занял гроссмейстер Максим Новиков.



Манвел Погосян и Даниил Манелюк выполнили заветный норматив. Кроме того, балл женского международного мастера выполнила женский мастер ФИДЕ Залина Лингур.





Место проведения престижного соревнования выбрано не случайно. Тульская шахматная гостиная пока единственная в регионе, где есть современное оборудование. Оно соответствует высоким требованиям и стандартам, предъявляемым ФИДЕ к организации подобных соревнований.



Отметим, что ключевым направлением деятельности гостиной в наступившем году остается реализация на территории Тульской области программы «Шахматы в школах».