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В Туле прошел международный турнир по шахматам
Фото предоставлено организаторами соревнований.

В Туле прошел международный турнир по шахматам

Участвовали шахматисты из России, Белоруссии, Украины и Узбекистана.

Тульская шахматная гостиная впервые приняла соревнования международного статуса — круговой турнир с нормой балла международного мастера в рамках VI Мемориала А. С. Суэтина.

Мастер ФИДЕ Манвел Погосян, представляющий Беларусь, занял первое место с результатом 7,5 очков из 9 возможных. На пол-очка отстал член юношеской сборной России мастер ФИДЕ Даниил Манелюк. Третье место с результатом 6,5 очков занял гроссмейстер Максим Новиков.

Манвел Погосян и Даниил Манелюк выполнили заветный норматив. Кроме того, балл женского международного мастера выполнила женский мастер ФИДЕ Залина Лингур.



Место проведения престижного соревнования выбрано не случайно. Тульская шахматная гостиная пока единственная в регионе, где есть современное оборудование. Оно соответствует высоким требованиям и стандартам, предъявляемым ФИДЕ к организации подобных соревнований.

Отметим, что ключевым направлением деятельности гостиной в наступившем году остается реализация на территории Тульской области программы «Шахматы в школах».

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