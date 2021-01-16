В Туле прошел международный турнир по шахматам
Участвовали шахматисты из России, Белоруссии, Украины и Узбекистана.
Тульская шахматная гостиная впервые приняла соревнования международного статуса — круговой турнир с нормой балла международного мастера в рамках VI Мемориала
Мастер ФИДЕ Манвел Погосян, представляющий Беларусь, занял первое место с результатом 7,5 очков из 9 возможных. На пол-очка отстал член юношеской сборной России мастер ФИДЕ Даниил Манелюк. Третье место с результатом 6,5 очков занял гроссмейстер Максим Новиков.
Манвел Погосян и Даниил Манелюк выполнили заветный норматив. Кроме того, балл женского международного мастера выполнила женский мастер ФИДЕ Залина Лингур.
Место проведения престижного соревнования выбрано не случайно. Тульская шахматная гостиная пока единственная в регионе, где есть современное оборудование. Оно соответствует высоким требованиям и стандартам, предъявляемым ФИДЕ к организации подобных соревнований.
Отметим, что ключевым направлением деятельности гостиной в наступившем году остается реализация на территории Тульской области программы «Шахматы в школах».