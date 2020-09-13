14 сентября в части Тулы отключат электричество

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В понедельник, 14 сентября, по некоторым адресам в Туле будет отключено электричество. Это связано с ремонтными работами работами, которые запланированы Тульскими городскими электрическими сетями.

Отключения запланированы: