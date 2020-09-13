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14 сентября в части Тулы отключат электричество
Изображение dima_goroziya с сайта Pixabay

14 сентября в части Тулы отключат электричество

Публикуем список адресов.

В понедельник, 14 сентября, по некоторым адресам в Туле будет отключено электричество. Это связано с ремонтными работами работами, которые запланированы Тульскими городскими электрическими сетями.
 
Отключения запланированы:
 
ТП ; РП Начало ремонта Окончание ремонта Вид работ Отключаемые объекты
ТП 735 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Работа в ТП п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30, 1, 3, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б; ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24, 28; СНТ "40 лет Октября", п. Первомайский, Ивановские дачи
ТП 655 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Работа в ТП ул. Кутузова, 45; ул. Вильямса, 6-а, 12, 6, 4
ТП 656, 1268 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Работа в ТП ул. Пролетарская, 22-а, 22, 26-а; ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27
ТП 366 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Перевод нагрузки п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.); ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8
КТП 1337 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Для безопасности работ п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а; ул. Горельская, 8
КТП 1106 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Для безопасности работ п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)
ТП 331 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Замена деревянной опоры на ж/б. Перенос проводов ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пер. Южный, 1-12
ТП 1398 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Замена вводов пр-д П. Морозова, 1-56; пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60; пр-зд Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б; ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67
ТП 623 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Перетяжка проводов, вводов п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8; Скуратовский мкр-н, 3, 7, 8-б
ТП 1284 14.09.20 09:00 14.09.20 17:00 Для безопасности работ п. Л. Толстого: Красноглазевский пр-зд, 16, 16-а, 18, 24

 

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Автор: Сергей Стариков
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