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Как тулякам попасть на матчи Молодежной хоккейной лиги
Фото из архива Myslo.

Как тулякам попасть на матчи Молодежной хоккейной лиги

Игры состоятся в Туле в новом ледовом дворце. Начало – в 19.00.

Первые матчи МХЛ пройдут в оружейной столице уже сегодня, 9 сентября. Новомосковская команда «Академия Михайлова» сыграет с «Ригой». Ответная игра состоится 10 сентября.

Организаторы открыли онлайн-бронирование на матчи, после брони билета необходимо выкупить его в кассах ледового дворца. Обратите внимание, что оплата возможна только наличными. Кассы работают с 14.00 до 23.00 в среду, в четверг — до начала игры.

Забронировать билеты на 9 сентября можно здесь, на 10 сентября — здесь. Стоимость билетов — 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей (от 7 до 14 лет).

Из-за коронавирусных ограничений количество билетов ограничено. На трибунах ледового дворца нужно находиться в маске.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:04 +1
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