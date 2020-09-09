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В Туле вынесли приговор продавцу супермаркета
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

В Туле вынесли приговор продавцу супермаркета

Подсудимый продал алкоголь несовершеннолетнему.

В Пролетарском округе Тулы суд вынес приговор продавцу супермаркета. Его признали виновным по ст. ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).
 
«В суде установлено что продавец-кассир магазина, будучи привлеченным к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, находясь на рабочем месте, вновь продал несовершеннолетнему алкоголь», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Подсудимого приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:38 +1
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