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Туляков приглашают поучаствовать в турнире по баскетболу «Оранжевый мяч»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в турнире по баскетболу «Оранжевый мяч»

Заявки принимаются до 6 августа.

8 августа состоится Всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый мяч». Соревнования пройдут на новых кортах Центрального стадиона. Начало в 10.00.

В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки следующих возрастных категорий: 2001 г. р. и старше; 2002-2003 г. р.; 2004-2006 г. р.; 2007-2008 г. р.

Заявки на участие принимаются строго до 11.00 6 августа. В день соревнований никого регистрировать не будут.

Для участия в турнире необходимо заполнить заявку и прислать на электронную почту streettofb@mail.ru, в теме письма указав «Оранжевый мяч».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:38 0
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