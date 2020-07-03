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«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж

Напомним, после серии поражений оружейников Игорь Черевченко подал в отставку. По нашей информации, вслед за ним ушел и весь тренерский штаб.

Накануне на учебно-тренировочной базе «Арсенала» команда познакомилась с новым тренерским штабом: тренерами Сергеем Подпалым и Николаем Ковардаевым. А затем футболисты приступили к тренировке.

Игроков поделили на две группы. Сыгравшие против «Ахмата» большую часть времени посвятили беговой работе, остальные после разминки занимались в «квадратах», играли на ограниченном пространстве и отрабатывали удары по воротам.

Отметим, что на тренировочной базе находился Кантемир Берхамов, с которым «Арсенал» не продлил контракт. По информации Myslo, футболист сейчас без клуба и, чтобы не растерять форму, тренируется с оружейниками.

После тренировки Сергей Подпалый в интервью клубной пресс-службе рассказал, как будет готовить команду к предстоящим матчам.

– Признаюсь, что предложение возглавить «Арсенал» было неожиданным. Накануне проводил тренировку в «Химике-Арсенале», вечером позвонил руководитель клуба Гурам Захарович Аджоев и сообщил, что было принято решение о моем назначении в главную команду. Сегодня утром вместе с Николаем Ковардаевым приехали на тренировочную базу, познакомились с ребятами, успели пообщаться с некоторыми игроками индивидуально и провели первое занятие. Сейчас нам предстоит непростой матч против «Динамо» и к нему нужно основательно подготовиться. Для меня удивительно, что «Арсенал» в последних пяти матчах никак не может выиграть. Видно, что в целом игра у команды есть, создаются моменты, забиваются мячи, но очков нет из-за индивидуальных ошибок в обороне. Будем работать и постараемся вывести команду из этой сложной ситуации.

— Команду ждет непростой график. За 20 дней предстоит сыграть пять матчей в РПЛ. Как готовить команду в столь жестком ритме?

– Я думаю, сейчас самое главное поработать над психологией. С другой стороны, на сегодняшней тренировке мне не бросилось в глаза, что ребята подавлены. У них есть желание быстрее забыть эту серию и начать побеждать. Постараемся донести до ребят свои мысли, чтобы решить поставленные перед командой задачи.

— Как-то изменится тактика команды?

– Ломать мы ничего не собираемся. В этом нет смысла, так как очень мало времени. Постараемся помочь игрокам выбраться из психологической ямы. Перед встречей с «Динамо» проанализируем игру соперника, укажем ребятам на основные моменты, попытаемся минимизировать наши ошибки, которые были в последних играх.

— Как правило, смена главного тренера — это своеобразный эмоциональный взрыв. У футболистов наверняка будет дополнительная мотивация показать себя, чтобы пробиться в состав.

– Да, безусловно, мне хочется, чтобы ребята в оставшихся матчах показали свой максимум. Я многих игроков знаю по выступлениям в других командах, с кем-то даже довелось вместе поработать. У нас не должно возникнуть проблем с коммуникацией, я в прошлом футболист, они тоже футболисты, общий язык найдем. Мы, тренерский штаб, и игроки прекрасно понимаем: то, что происходит сейчас с «Арсеналом», неприемлемо. Мы в силах изменить ситуацию.

Ближайший матч «Арсенал» проведет с московским «Динамо» 4 июля.

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«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 1
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 2
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 3
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 4
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 5
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 6
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 7
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 8
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 9
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 10
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 11
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 12
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 13
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 14
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 15
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 16
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 17
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 18
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 19
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 20
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 21
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 22
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 23
«Арсенал» провел первую тренировку под руководством нового тренера: фоторепортаж, Фото: 24
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:56 +2
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