ПАО «НПО «Стрела» поздравляет туляков с Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор Вячеслав Чапкин пожелал жителям благополучия и здоровья в 2020 году.



Генеральный директор Вячеслав Чапкин

Уважаемые жители Тулы и Тульской области!

От всей души поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!

Пусть предстоящий 2020 год станет годом новых возможностей, достижений и временем замечательных свершений. Пусть праздники наполнят ваши дома теплом и светом, сбудутся все планы и мечты!

Желаю исполнения всех самых заветных желаний, здоровья, благополучия и любви!