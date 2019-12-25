ПАО «НПО «Стрела» поздравляет туляков с Новым годом и Рождеством!
Генеральный директор Вячеслав Чапкин пожелал жителям благополучия и здоровья в 2020 году.
Генеральный директор Вячеслав Чапкин
Уважаемые жители Тулы и Тульской области!
От всей души поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!
Пусть предстоящий 2020 год станет годом новых возможностей, достижений и временем замечательных свершений. Пусть праздники наполнят ваши дома теплом и светом, сбудутся все планы и мечты!
Желаю исполнения всех самых заветных желаний, здоровья, благополучия и любви!
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