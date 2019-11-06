Тульские мажоретки вышли в финал Всероссийских соревнований по чир-спорту

Фото предоставлено Федерацией чир-спорта Тульской области.

Наши спортсменки сражались с сильнейшими соперницами из разных стран мира.

Сборная команда Тульской области по чир-спорту (чирлидингу) приняла участие во Всероссийских соревнованиях, которые прошли в Орле. Команда из 18 спортсменок выступили в дисциплине «Юниоры чир-пом-фристайл группа».

Девушки достойно представили Тульскую область, выйдя в финал соревнований и заняв седьмое место среди сильнейших команд не только России, но мира.

Наша команда представила МБУ СШОР «Восток» (Федерация чир-спорта Тульской области). Тренеры девчонок: Елена Брежнева, Татьяна Кузнецова и Татьяна Баринова.

Напомним, летом 2019 года в Санкт-Петербурге впервые в России проходил чемпионат Европы по чир-спорту, в котором российская сборная в общекомандном медальном зачете заняла 1 место. Свой вклад в победу внесли тулячки Дарья Батурина и Дарья Федосова, которые завоевали серебро в дисциплине «дуэт кадетки флаг» и бронзовую медаль в дуэте «кадетки помпон».