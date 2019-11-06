Тульские мажоретки вышли в финал Всероссийских соревнований по чир-спорту
Наши спортсменки сражались с сильнейшими соперницами из разных стран мира.
Сборная команда Тульской области по чир-спорту (чирлидингу) приняла участие во Всероссийских соревнованиях, которые прошли в Орле. Команда из 18 спортсменок выступили в дисциплине «Юниоры чир-пом-фристайл группа».
Девушки достойно представили Тульскую область, выйдя в финал соревнований и заняв седьмое место среди сильнейших команд не только России, но мира.
4.11.2019 Сборная Тульской области и МБУ СШОР «Восток» по чир спорту успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по чир спорту в г. ОРЁЛ. #чирлидинг #чирспорт #cheerleading #cheersport #спорт71 #туласпорт #гимнпстика #акробатика #хореография #тула #дети @komsport71 @azfk @knnvs_official @iskra
Наша команда представила МБУ СШОР «Восток» (Федерация чир-спорта Тульской области). Тренеры девчонок: Елена Брежнева, Татьяна
Напомним, летом 2019 года в Санкт-Петербурге впервые в России проходил чемпионат Европы по чир-спорту, в котором российская сборная в общекомандном медальном зачете заняла 1 место. Свой вклад в победу внесли тулячки Дарья Батурина и Дарья Федосова, которые завоевали серебро в дисциплине «дуэт кадетки флаг» и бронзовую медаль в дуэте «кадетки помпон».