новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь, порывистый ветер, до +11

Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь, порывистый ветер, до +11

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков (менее 1 мм за сутки). Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские мажоретки вышли в финал Всероссийских соревнований по чир-спорту
Тульские мажоретки вышли в финал Всероссийских соревнований по чир-спорту
МВД предложило блокировать сотовую связь в тюрьмах
МВД предложило блокировать сотовую связь в тюрьмах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.