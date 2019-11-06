Погода в Туле 7 ноября: небольшой дождь, порывистый ветер, до +11

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков (менее 1 мм за сутки). Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.