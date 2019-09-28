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БК «Арсенал» обыграл БК «Русичи» в матче Кубка России
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» обыграл БК «Русичи» в матче Кубка России

Тульская команда переиграла соперника с перевесом в два очка.

В Санкт-Петербурге проходит Кубок России по баскетболу. Тульский «Арсенал» играет в группе «Б». 27 сентября соперником оружейников стал клуб из Курска - «Русичи». Наши ребята обыграли их со счетом 92:90 (20:23, 27:17, 17:21, 28:29).

Как сообщает пресс-служба туляков, самыми результативными в составе команды стали Максим Кузнецов с 28 очками и Давид Дзандзава, набравший 23 очка. На счету Ильи Синкевича дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Сегодня у наших ребят выходной, а в воскресение, 29 сентября, в 14.00 «Арсенал» сыграет против московской «Руны-Баскет».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +2
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