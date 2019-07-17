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Туляки завоевали первые медали на Всероссийской спартакиаде инвалидов
Фото: газета "Марийская правда".

Туляки завоевали первые медали на Всероссийской спартакиаде инвалидов

Наши спортсмены показали хорошие результаты.

В Йошкар-Оле проходят масштабные соревнования — III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов, в которой принимают участие ребята из 65 регионов России. Об этом сообщает портал «Марийская правда».

Тульские спортсмены уже завоевали первые медали. В категориях плавание ЛИН и спорт глухих Максим Ураев стал обладателем золотой награды, Дмитрий Коняв добыл два серебра. Ирина Тюпина стала бронзовой призеркой.

Также хорошо выступили тульские легкоатлеты. Никита Осокин занял третье место, а Максим Трунов — второе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +3
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