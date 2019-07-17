Фото: газета "Марийская правда".
Туляки завоевали первые медали на Всероссийской спартакиаде инвалидов
Наши спортсмены показали хорошие результаты.
В Йошкар-Оле проходят масштабные соревнования — III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов, в которой принимают участие ребята из 65 регионов России. Об этом сообщает портал «Марийская правда».
Тульские спортсмены уже завоевали первые медали. В категориях плавание ЛИН и спорт глухих Максим Ураев стал обладателем золотой награды, Дмитрий Коняв добыл два серебра. Ирина Тюпина стала бронзовой призеркой.
Также хорошо выступили тульские легкоатлеты. Никита Осокин занял третье место, а Максим Трунов — второе.
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