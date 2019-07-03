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Волейбольная «Тулица» выйдет из отпуска 15 июля
Фото из архива Myslo.

Волейбольная «Тулица» выйдет из отпуска 15 июля

Команда будет готовиться к сезону в Туле и в Краснодарском крае.

Волейбольная «Тулица» выйдет из отпуска 15 июля. Команда будет готовиться к сезону сначала в Туле — в Центральном парке и манеже «Арсенала», а затем отправится в Краснодарский край. Об этом Myslo рассказал директор клуба Валерий Московский.

– Еще раз хочу поблагодарить руководство Тульской области и лично Алексея Геннадьевича Дюмина за то, что в этом году найдена возможность финансирования команды. Мы смогли полноценно укомплектовать состав команды на сезон, а также сохранить участие фарм-клуба «Тулица-2» в Высшей лиге «Б», что очень важно для развития волейбола в области. Стараемся привлекать в эту команду тульских девчонок, — сказал Валерий Евгеньевич.

Кстати, «Тулица-2» также выйдет из отпуска 15 июля, первые сборы проведет в Туле, вторые — в Белоруссии.

Итак, с прошлого сезона «Тулица» сохранила восемь волейболисток. Это Ирина Алилуева, Белла Гацалова, Виктория Козлова, Дарья Немова, Марианна Носова, Алена Рохас, Татьяна Шаманаева, Ольга Шукайло. Тренерский состав также остался прежним: главный тренер Александр Перепелкин, старший тренер Анастасия Терехова, помощники тренеров Михаил Третьяков и Жудитт-Флорес Яловая.

Новичков «Тулица» обещает представить болельщикам в ближайшее время. Следите за новостями!

По предварительной информации, чемпионат России стартует 11-13 октября. К этому времени волейболистки выступят в товарищеском турнире имени Лидии Логиновой в Казани, который пройдет в начале сентября. Эти соревнования для «Тулицы» стали уже традиционными.

Кроме того, 16 сентября стартует Кубок России, формат которого в этом году немного изменился: предварительный этап будет только один.

По словам Валерия Московского, Тула подала заявку на проведение этих соревнований. В случае положительного решения у тульских болельщиков будет возможность увидеть такие команды: «Динамо» (Москва), «Ленинградка», «Сахалин», «Приморочка» и «Луч».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +3
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