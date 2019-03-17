Алексей Дюмин потребовал привести в порядок поле стадиона «Арсенал»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

После матча «Арсенал» — «Енисей» губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов с победой и пожелал им удачи в следующих матчах. Кроме того, глава региона выразил недовольство качеством подготовки поля.

«Обращаясь к руководству и техперсоналу клуба, ответственному за состояние газона, глава региона указал на недопустимость такого подхода. Алексей Дюмин потребовал, не затягивая, привести поле в порядок — в соответствие с уровнем премьер-лиги», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

16 марта тульский «Арсенал» провел первый домашний матч 20-го тура чемпионата России. Туляки приняли на своем поле красноярский «Енисей». На 30-й минуте первый мяч в ворота гостей забил полузащитник Резиуан Мирзов. Автором второго гола на 88-й минуте стал полузащитник Игорь Горбатенко. Матч завершился счетом 2:0