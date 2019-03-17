новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин потребовал привести в порядок поле стадиона «Арсенал»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин потребовал привести в порядок поле стадиона «Арсенал»

Глава региона высказал претензию руководству и техперсоналу футбольного клуба.

После матча «Арсенал» — «Енисей» губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов с победой и пожелал им удачи в следующих матчах. Кроме того, глава региона выразил недовольство качеством подготовки поля.
 
«Обращаясь к руководству и техперсоналу клуба, ответственному за состояние газона, глава региона указал на недопустимость такого подхода. Алексей Дюмин потребовал, не затягивая, привести поле в порядок — в соответствие с уровнем премьер-лиги», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
16 марта тульский «Арсенал» провел первый домашний матч 20-го тура чемпионата России. Туляки приняли на своем поле красноярский «Енисей». На 30-й минуте первый мяч в ворота гостей забил полузащитник Резиуан Мирзов. Автором второго гола на 88-й минуте стал полузащитник Игорь Горбатенко. Матч завершился счетом 2:0.
 
Напомним, ранее матч «Арсенал» — ЦСКА перенесли в Грозный из-за неготовности нашего поля к игре. ПФК «Арсенал» организовал для болельщиков бесплатный чартер.
Автор: Сергей Стариков , сегодня, в 11:12
Другие статьи по темам
Событие
стадион АрсеналфутболАрсенал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек
Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек
При пожаре в Новомосковске сгорело 500 тонн бумаги
При пожаре в Новомосковске сгорело 500 тонн бумаги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.