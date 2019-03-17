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При пожаре в Новомосковске сгорело 500 тонн бумаги
Фото: стоп-кадр из видео

При пожаре в Новомосковске сгорело 500 тонн бумаги

У здания обрушилась кровля на площади две тысячи квадратных метров.

Днем, 16 марта, на ул. Связи в Новомосковске загорелось нежилое кирпичное здание. По данным ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение поступило на пульт диспетчера «ЕСС-112» в 14.35. На место происшествия направили семь расчетов огнеборцев.
 
Пострадавших нет. В результате пожара у здания обрушилась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Внутри сгорела бумага в бухтах общей массой 500 тонн. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 

 
Как сообщают местные жители в социальных сетях, тушение пожара продолжалось до утра 17 марта. Так, в воскресенье, по состоянию на 8.20, на месте происшествия находились пять пожарных машин.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:04 +3
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