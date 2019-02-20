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БК «Арсенал» примет участие в международном турнире в Армении

БК «Арсенал» примет участие в международном турнире в Армении

Тульскому клубу будут противостоять три серьезных соперника.

С 23 по 26 февраля в Ереване пройдет розыгрыш Кубка ЕАЭС по баскетболу. Помимо тульского «Арсенала», в турнире примут участие «Борисфен» из Белоруссии, «Барсы Атырау» из Казахстана и «Урарту» из Армении.

Расписание игр:

  • 24 февраля, 12.00 — «Арсенал» — «Борисфен»;
  • 25 февраля, 12.00 — «Барсы Атырау» — «Арсенал»;
  • 26 февраля, 18.00 — «Урарту» — «Арсенал».

Планируется трансляция матчей в сети.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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