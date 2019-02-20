БК «Арсенал» примет участие в международном турнире в Армении

С 23 по 26 февраля в Ереване пройдет розыгрыш Кубка ЕАЭС по баскетболу. Помимо тульского «Арсенала», в турнире примут участие «Борисфен» из Белоруссии, «Барсы Атырау» из Казахстана и «Урарту» из Армении.

Расписание игр:

24 февраля, 12.00 — «Арсенал» — «Борисфен»;

25 февраля, 12.00 — «Барсы Атырау» — «Арсенал»;

26 февраля, 18.00 — «Урарту» — «Арсенал».

Планируется трансляция матчей в сети.