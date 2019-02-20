БК «Арсенал» примет участие в международном турнире в Армении
Тульскому клубу будут противостоять три серьезных соперника.
С 23 по 26 февраля в Ереване пройдет розыгрыш Кубка ЕАЭС по баскетболу. Помимо тульского «Арсенала», в турнире примут участие «Борисфен» из Белоруссии, «Барсы Атырау» из Казахстана и «Урарту» из Армении.
Расписание игр:
- 24 февраля, 12.00 — «Арсенал» — «Борисфен»;
- 25 февраля, 12.00 — «Барсы Атырау» — «Арсенал»;
- 26 февраля, 18.00 — «Урарту» — «Арсенал».
Планируется трансляция матчей в сети.
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