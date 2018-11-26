Баскетболисты «Арсенала» готовятся к выездным матчам: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Баскетбольный «Арсенал» ждут два непростых выездных тура. 3 и 4 декабря оружейники сыграют в Тобольске с «Нефтехимиком», а 7 и 8 декабря — в Магнитогорске с местным «Динамо».

Корреспонденты Myslo посетили тренировку туляков в «Новом поколении» и узнали, как спортсмены готовятся к матчам. Об этом и о многом другом нам рассказал главный тренер команды Виктор Усков.

О задачах на сезон и трансферной кампании

- Хочется бороться за чемпионство и первые места. Но, к сожалению, наш бюджет не позволяет постоянно держаться в тройке лидеров. Тем не менее мы считаем себя крепким середняком, который будет биться в каждом матче, несмотря на статус соперника.

Начался сезон неоднозначно. Мы одержали пять побед подряд, потом был небольшой провал — четырежды уступили соперникам. Ищем пока баланс, немного нестабильно играем. Но я считаю, мы на верном пути. Команда показывает приличный и яркий баскетбол, будем стараться.

У нас в команде шесть новых игроков, с того сезона оставили костяк. О сыгранности баскетболистов пока говорить рано. Сейчас уже видно, что в этом плане есть положительные подвижки. Ребята притираются друг к другу.

Были несколько спортсменов, за которые нам пришлось побороться во время трансферного окна. Они на сегодняшний день являются лидерами Суперлиги на своих позициях. На них большой спрос, мы старались их к нам заманить (улыбается). Тула славится стабильностью, все игроки хвалят сплоченный коллектив и президента, который выполняет обещания.

О предстоящих соперниках

- Будут тяжелые игры, но мы постараемся привезти победы. Команда из Тобольска зарекомендовала себя середняком. У них хороший состав, но команда гораздо сильнее играет дома, чем на выезде. В этом ее опасность. Поэтому мы стараемся серьезно подготовиться, чтобы в выездном матче обыграть их.

Магнитогорское «Динамо» уже не один год играет стабильным составом. Это очень сильная команда. Наверно, в этом году они фавориты чемпионата. Дома практически никому не проигрывают. Но скажу так: играть можно с каждым соперником, главное, правильно подготовиться и верить в то, что мы делаем.

О развитии баскетбола в регионе и «Арсенале-2»

- Мы хотим, чтобы в Тульской области развивался баскетбол, чтобы дети видели — в городе есть профессиональная команда и стремились попасть в ее состав. Мы ездим в область, показываем мастер-классы, привлекаем как можно больше ребят. Весь проект рассчитан на то, чтобы детишки уходили с улиц и приходили заниматься в секцию баскетбола.

На сегодняшний день в Туле много молодых ребят, которым негде играть в баскетбол, поэтому мы решили создать фарм-клуб — «Арсенал-2». Молодые спортсмены будут стараться оттуда пробиваться в первую команду. Это нужно для того, чтобы молодежь привлекали к тренировкам, играм. У нас уже есть ребята, которые балансируют между первой и второй командой.

Также мы пообщались с капитаном «Арсенала» Павлом Крыковым, который выступает за тульский клуб уже второй сезон. Павел рассказал, чего ожидает от предстоящих матчей.

- Настраиваемся на победу, а как сложится игра, никто не знает. Постараемся победить. Нам предстоит игра с серьезным соперником — «Динамо». Эта команда — одна из лидеров чемпионата. Уверен, что будет тяжелый матч.

Кстати, интересный факт про капитана «Арсенала»: Павел увлекается не только баскетболом, но и хоккеем. В Туле пока не довелось сыграть в него, но впереди зима, в городе зальют много хоккейных площадок. Так что, возможно, мы увидим спортсмена на одной из них.

Павел Крыков отметил, что поддержка болельщиков для каждого баскетболиста очень важна.

- Всегда приятно, когда люди болеют за нас, поддерживают, несмотря на проигрыши и победы. Поддержка болельщиков очень важна. Хочется, чтобы как можно больше туляков посещали наши матчи!