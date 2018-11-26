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Баскетболисты «Арсенала» готовятся к выездным матчам: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Баскетболисты «Арсенала» готовятся к выездным матчам: фоторепортаж

Ближайшие игры оружейники сыграют с «Нефтехимиком» из Тобольска и магнитогорским «Динамо».

Баскетбольный «Арсенал» ждут два непростых выездных тура. 3 и 4 декабря оружейники сыграют в Тобольске с «Нефтехимиком», а 7 и 8 декабря — в Магнитогорске с местным «Динамо».

Корреспонденты Myslo посетили тренировку туляков в «Новом поколении» и узнали, как спортсмены готовятся к матчам. Об этом и о многом другом нам рассказал главный тренер команды Виктор Усков.

О задачах на сезон и трансферной кампании

- Хочется бороться за чемпионство и первые места. Но, к сожалению, наш бюджет не позволяет постоянно держаться в тройке лидеров. Тем не менее мы считаем себя крепким середняком, который будет биться в каждом матче, несмотря на статус соперника.

Начался сезон неоднозначно. Мы одержали пять побед подряд, потом был небольшой провал — четырежды уступили соперникам. Ищем пока баланс, немного нестабильно играем. Но я считаю, мы на верном пути. Команда показывает приличный и яркий баскетбол, будем стараться.

У нас в команде шесть новых игроков, с того сезона оставили костяк. О сыгранности баскетболистов пока говорить рано. Сейчас уже видно, что в этом плане есть положительные подвижки. Ребята притираются друг к другу.

Были несколько спортсменов, за которые нам пришлось побороться во время трансферного окна. Они на сегодняшний день являются лидерами Суперлиги на своих позициях. На них большой спрос, мы старались их к нам заманить (улыбается). Тула славится стабильностью, все игроки хвалят сплоченный коллектив и президента, который выполняет обещания.

О предстоящих соперниках

- Будут тяжелые игры, но мы постараемся привезти победы. Команда из Тобольска зарекомендовала себя середняком. У них хороший состав, но команда гораздо сильнее играет дома, чем на выезде. В этом ее опасность. Поэтому мы стараемся серьезно подготовиться, чтобы в выездном матче обыграть их.

Магнитогорское «Динамо» уже не один год играет стабильным составом. Это очень сильная команда. Наверно, в этом году они фавориты чемпионата. Дома практически никому не проигрывают. Но скажу так: играть можно с каждым соперником, главное, правильно подготовиться и верить в то, что мы делаем.

О развитии баскетбола в регионе и «Арсенале-2»

- Мы хотим, чтобы в Тульской области развивался баскетбол, чтобы дети видели — в городе есть профессиональная команда и стремились попасть в ее состав. Мы ездим в область, показываем мастер-классы, привлекаем как можно больше ребят. Весь проект рассчитан на то, чтобы детишки уходили с улиц и приходили заниматься в секцию баскетбола.

На сегодняшний день в Туле много молодых ребят, которым негде играть в баскетбол, поэтому мы решили создать фарм-клуб — «Арсенал-2». Молодые спортсмены будут стараться оттуда пробиваться в первую команду. Это нужно для того, чтобы молодежь привлекали к тренировкам, играм. У нас уже есть ребята, которые балансируют между первой и второй командой.

 

Также мы пообщались с капитаном «Арсенала» Павлом Крыковым, который выступает за тульский клуб уже второй сезон. Павел рассказал, чего ожидает от предстоящих матчей.

- Настраиваемся на победу, а как сложится игра, никто не знает. Постараемся победить. Нам предстоит игра с серьезным соперником — «Динамо». Эта команда — одна из лидеров чемпионата. Уверен, что будет тяжелый матч.

Кстати, интересный факт про капитана «Арсенала»: Павел увлекается не только баскетболом, но и хоккеем. В Туле пока не довелось сыграть в него, но впереди зима, в городе зальют много хоккейных площадок. Так что, возможно, мы увидим спортсмена на одной из них.

Павел Крыков отметил, что поддержка болельщиков для каждого баскетболиста очень важна.

- Всегда приятно, когда люди болеют за нас, поддерживают, несмотря на проигрыши и победы. Поддержка болельщиков очень важна. Хочется, чтобы как можно больше туляков посещали наши матчи!

Галерея
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 1
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 2
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 3
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 4
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 5
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 6
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 7
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 8
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 9
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 10
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 11
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 12
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 13
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 14
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 15
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 16
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 17
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 18
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 19
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 20
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 21
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 22
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 23
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 24
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 25
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 26
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 27
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 28
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 29
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 30
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 31
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 32
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 33
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 34
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 35
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 36
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 37
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 38
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 39
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 40
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 41
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 42
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 43
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 44
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 45
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 46
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 47
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 48
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 49
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 50
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 51
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 52
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 53
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 54
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 55
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 56
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 57
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 58
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 59
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 60
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 61
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 62
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 63
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 64
БК "Арсенал" готовится к выездным матчам, Фото: 65
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +2
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