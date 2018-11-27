В Алексинском районе «двенашка» протаранила дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 ноября в 20.00 на 12-м километре автодороги «Алексин — Заокский» 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали два человека: водитель и 23-летняя пассажирка. С различными травмами они были госпитализированы.