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В Алексинском районе «двенашка» протаранила дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексинском районе «двенашка» протаранила дерево

В аварии пострадали два человека.

26 ноября в 20.00 на 12-м километре автодороги «Алексин — Заокский» 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали два человека: водитель и 23-летняя пассажирка. С различными травмами они были госпитализированы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +1
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