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За 8 месяцев 2018 года торговый оборот между Тульской областью и Индией достиг 191 млн долларов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За 8 месяцев 2018 года торговый оборот между Тульской областью и Индией достиг 191 млн долларов

Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

26 ноября первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев в рамках Первого Российско-Индийского стратегического диалога выступил на заседании круглого стола по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Он напомнил о том, что Тульская область несколько лет подряд находится в пятерке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. При этом четверть показателей рейтинга связана с развитием сектора малого и среднего предпринимательства.

- В регионе постоянно развивается инфраструктура поддержки. Сегодня мы проходим вместе с предпринимателем весь путь – от выбора идеи для бизнеса или обучения основам предпринимательства до производства конечного продукта, и далее на этапе сбыта. Разрабатываем и привлекаем франшизы, формируем приоритетные отрасли и снижаем долю участия в тех или иных секторах для прихода в них малого бизнеса, - сообщил Вячеслав Федорищев.

За 2017 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Индией увеличился на 58% и составил 317 млн долларов США.

По итогам восьми месяцев нынешнего года торговый оборот уже достиг 191 млн долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в декабре состоится бизнес-миссия тульских предпринимателей в столицу Индии, Нью-Дели, на выставку инновационных и строительных материалов Economic Times ACETEC. В начале 2019 года делегация нескольких штатов Индии планирует бизнес-миссию в Тулу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:59 +2
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