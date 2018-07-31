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Новомосковский «Химик» вылетел из Кубка России
Фото: vk.com/himiknovomoskvsk.

Новомосковский «Химик» вылетел из Кубка России

Футболисты не сумели выйти в 1/64 финала.

30 июля состоялся матч 1/128 Кубка России по футболу. Новомосковский «Химик» принимал на своем поле брянское «Динамо». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Единственный гол в матче забил на 58 минуте динамовец Дмитрий Калабухов. Новомосковские футболисты не сумели сравнять счет. «Химик» выбыл из розыгрыша Кубка России по футболу.

Главный тренер ФК «Химик» Игорь Семшов прокомментировал матч:

– Безобразная игра со стороны нашей команды, поэтому заслуженное поражение. Это нужно признать. Так играть нельзя, я сказал это футболистам. Я беру ответственность за поражение на себя. К сожалению, некоторые футболисты не понимают, что для того, чтобы расти, нужно играть в футбол не боясь и, главное, думать на футбольном поле. Но ничего, будем работать.

календарь матчей

Новомосковский клуб выступает в Первенстве России среди команд ПФЛ, группа «Центр».

3-й тур 4 августа (суббота)

«Химик» — «Металлург» Липецк

4-й тур 10 августа (пятница)

«Динамо» Брянск — «Химик»

5-й тур 17 августа (пятница)

«Химик» — «Ротор-2» Волгоград

6-й тур 25 августа (суббота)

«Зоркий» Красногорск — «Химик»

7-й тур 2 сентября (воскресенье)

«Химик» — «Сатурн» Раменское

8-й тур 10 сентября (понедельник)

«Торпедо» Москва — «Химик»

9-й тур 15 сентября (суббота)

«Химик» — «Строгино» Москва

10-й тур 22 сентября (суббота)

«Салют» Белгород — «Химик»

11-й тур 29 сентября (суббота)

«Химик» — «Рязань» Рязань

12-й тур 6 октября (суббота)

«Сокол» Саратов — «Химик»

13-й тур 13 октября (суббота)

«Химик» — «Квант» Обнинск

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 +1
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