"Арсенал" - "Локомотив": 1:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

13 мая тульский "Арсенал" заканчивает сезон РФПЛ 2017/2018 домашним матчем с новым чемпионом страны - московским "Локомотивом". Болеем за наших с Myslo!

87' Божович все-таки меняет Сунзу: на поле выходит Александров Денисов.

86' Опаснейший штрафной "Локо" заканчивается УДАЛЕНИЕМ Кверквелии, который сыграл рукой прямо перед воротами Левашова и получил вторую желтую карточку! Вот это совпадение - повторяется история со "Спартаком" в прошлом году... Ну слишком много совпадений, невозможно об этом не говорить!

86' УДАЛЕНИЕ У "ЛОКО"!

85' Ого, а замены-то пока нет! Сунзу возвращается на поле и продолжает игру, хоть и заметно прихрамывает!

84' Сунзу покидает поле на своих ногах, но сильно хромает.

83' Снова Эдер против Сунзу! И на этот раз ситуация гораздо серьезнее... Сунзу катается по полю от боли в колене... Готовится замена.

80' А вот и ответочка: на этот раз Эдер нарушил правила в борьбе с Сунзу и за это поплатился.

78' Хагуш и Сунзу буквально напали на Эдера. Арбитр простил Сунзу, для которого могла бы быть вторая желтая карточка, и наказал только Анри.

77' Дзюба пошел в атаку в сопровождении двух защитников "Локо". Те не дали ему простора для действий, и в конце концов Кверквелия забрал мяч у одинокого Артема.

75' Хагуш! Бьет по воротам Коченкова, но в самый последний момент ему мешает мощный Кверквелия. Кстати, подкат был очень с стиле самого Хагуша - нашла коса на камень.

73' Четыре попытки "Арсенала" поразить ворота "Локо" в одном коротком эпизоде! Оборона "Локо" попотела на славу. Закончилось все тем, что Дзюба головой замыкал в дальний нижний угол после идеально точной подачи Ткачева - рядом со штангой!

70' Ситуация в других матчах. "Уфа" уже точно в ЛЕ, поздравляем!

69' Кверквелия успел заблокировать опасный удар Дзюбы с края штрафной.

67' Разминка для Левашова: Фернандеш то ли бьет с чересчур острого угла, то ли простреливает в штрафной "Арсенала" - но не было никого из партнеров у полузащитника "Локо" в этом эпизоде. Мяч забирают арсенальцы.

65' Еще момент! Дзюба протаскивает мяч через центр, выскакивает на отличную позицию и в борьбе с двумя защитниками наносит удар в дальний угол. Рядом со штангой мяч катится.

64' Двойная замена у "Локо": Михаил Лысов вместо Бориса Ротенберга, Мацей Рыбусь вместо Виталия Денисова. Юрий Семин перестраивает оборону команды.

62' Михаил Александров получает повреждение.

61' Не заладились у Ткачева сегодня отношения с каркасом ворот: второй раз Сергей бьет в штангу!

60' В последний момент оборона «Локо» помешала Михаилу Александрову расстрелять ворота Коченкова из пределов врататарской!

59' Берхамов отмахнулся в лицо Тарасову, уходя от опеки перед чужой штрафной.

58' Неудачно разыграли стандарт арсенальцы. Но мяч, выбитый защитником, подобрал Дзюба на правом краю штрафной. На паузе выполнил прострел вдоль ворот, но там не оказалось никого из партнеров, Кангва не успел подбежать на помощь.

57' А вот и желтая карточка для "Локо": Ротенберг грубо сыграл против Кангвы.

55' Дзюба разгоняет атаку "Арсенала", отдавая пас на набегающего Кангву. Тот врывается в штрафную, сражаясь с Бариновым, и ему, казалось, уже удалось победить в этом бою, но подвел родной газон: Эванс поскользнулся и упустил мяч.

53' Сунзу получает желтую карточку за грубую игру.

50' Фернандеш исполнил подачу на ближний угол, Тарасов до мяча добрался, но попасть по воротам ему не удалось.

49' Ошибаются защитники "Арсенала": свеженький Антон Миранчук врывается в нашу штрафную и с лицевой подает. К счастью, наш последний рубеж обороны - Михаил Левашов - на месте: ловит мяч в руки.

47' Начинаем резво: Берхамов пробивает с линии штрафной, но мимо ворот Коченкова - мяч проходит рядом со штангой! А секундой ранее на поле падает Хагуш: в этом же эпизоде ему на ногу наступил Фернандеш. Никакого злого умысла, стечение обстоятельств. Фернандеш даже не заметил, что травмировал Анри.

46' У «Локо» замена в перерыве: вместо Алексея Миранчука игру продолжит его брат Антон Миранчук.

46' Второй тайм! «Арсенал», мы в тебя верим!!!

Перерыв. Видео с тульского стадиона: на табло 1:0 в пользу «Арсенала», фаны «Локо» распевают чемпионскую кричалку. Такая традиция нам нравится:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Антон Коченков, голкипер «Локомотива»:

- «Локомотив» не отдает сознательно инициативу «Арсеналу», просто так складывается матч. В этпизоде с голом ошибся Соломон (Кверквелия — прим. Myslo) — не успел добежать за Дзюбой, так получилось.

Эванс Кангва, полузащитник «Арсенала»:

- Мы играем на равных, 50 на 50. Во втором тайме нам нужно удержать результат, мы будем всей командой стремиться к этому.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Посмотрим, что происходит в других матчах:

Перерыв. Команды уходят с поля, счет 1:0 в пользу «Арсенала». Отличную игру мы наблюдаем, так держать, канониры!!!

45+' Еще одна желтая карточка: на этот раз за срыв атаки наказан центральный защитник «Локо». Подкосил Кангву, который мчался к штрафной гостей.

45' Добавлена одна минута к основному времени тайма.

44' И снова Кангва! Сейчас бьет из-за пределов штрафной, чуть в сторону от ворот. Но Эванс выглядит довольным — в очередной раз продавили защиту «Локо».

43' Дзюба сейчас пытался удвоить преимущество «Арсенала», но ему пришлось одному бороться в штрафной «Локо» сразу с тремя игроками гостей. Затолкали они Артема, не дали нанести удар.

40' Желтая карточка: Беляев пытался всеми силами остановить Эдера, и произошло неприятное столкновение. Медики на поле, помогают нападающему гостей. Максим в порядке, не считая полученного горчичника — наказан за грубую игру.

39' КАНГВА! Ошибается «Локо» в центре поля, Дзюба тут же отправляет вперед Кангву. Тот с острого угла пробивает мимо Коченкова, но мяч предательски влетает в сетку ворот с внешней стороны. Сказать, что Эванс разочарован — ничего не сказать… Отличный был шанс!

39' Дзюба с Кангвой хороши: Артем пяткой пасует на Эванса, тот уже готов пробивать, но звучит свисток — офсайд.

36' Мчим обратно в Тулу. Михалик подключился к долгой позиционной атаке «Локомотива» и нанёс дальний удар, который прошёл рядом с крестовиной. Опасно!

36' Ого, в Уфе уже 2:0. Два гола за две минуты забивают наши конкуренты.

34' Альварес заработал штрафной (против него сфолил Эдер), Берхамов исполнял передачу, но не сумел перебить первого игрока.

33' Увы, практически одновременно с нами забивает гол и «Уфа» — наш главный соперник в борьбе за выход в еврокубки. 1:0 в матче против «Тосно».

31' Дзюба сегодня неукротим. Вот и сейчас в очередной раз цепляется за мяч поблизости от втаратской, но сделал не очень понятную скидку на партнеров. Наверное, в этой ситуации надо было все-таки действовать самому…

29' ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛ от нападающего «Арсенала»! Михаил Александров дает точный пас в штрафную, где Дзюба шикарным молниеносным движением в падении отправляет мяч в сетку ворот Коченкова. У того не было ни единого шанса противостоять!

29' ГООООЛ! 1:0, забивает ДЗЮБААААА!!!

27' Тарасов нарушил правила в центре поля, Дзюба быстро ввел мяч в игру, полетел вперед! Но увы, не сумел обойти широкоплечего Кверквелию.

24' В Туле пока нули… «Арсенал» хорошо контролирует мяч, процент владения — 48 (против 52 у «Локо»).

23' В Санкт-Петербурге уже 2:0: «Зенит» разошелся в матче против «СКА Хабаровск».

22' Работает не только Левашов, но и его визави. Коченков играет на выходе, прерывая опасную подачу Альвареса.

21' «Арсенал» сегодня хорош и в защите, ттт, чтоб не сглазить. Ари выполнял пас в разрез на Фернандеша — защитнику удается прервать, а далее Левашов легко мяч забирает.

20' Тем временем нули на табло сменились еще в одном матче: автогол «Анжи» зафиксирован во встрече с ЦСКА.

17' Сегодня штанга, в отличие от памятного недавнего матча с «Зенитом», играет не за Сергея Ткачева… Но отметим отличные действия всей нашей команды: Кантемир Берхамов как танк протаранил защитников «железнодорожников», вошёл в штрафную и покатил на Ткачева. Пушечный удар полузащитника, увы, голом не завершился. Главное не оставлять попыток!

17' ШТАНГА! Ткачев едва не открыл счет в матче!

14' Травму получает футболист «Локо» Михалик в верховой борьбе с Сунзу. На какое-то время покинул поле в сопровождении медиков. Вроде ничего серьезного, возвращается Тарас на поле.

12' Кангва освободился от опеки Ротенберга на фланге и исполнил слишком высокую подачу, мяч улетел за лицевую.

11' Напомним, что все сегодняшние матч РФПЛ идут одновременно. Сейчас также идут встречи «Зенит» — «СКА Хабаровск», «Уфа» — «Тосно», «Амкар» — «Ахмат», ЦСКА — «Анжи», «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин», «Ростов» — «Урал». Счет уже открыт в матче «Зенит» — «СКА Хабаровск»: гол забили питерцы.

9' А вот и еще одна попытка от «Арсенала» На этот раз бил Эванс Кангва, но голкипер «Локо» Коченков спокоен и хладкровен: чуть выходит из ворот и уверенно мяч забирает.

8' Угловой получился неопасным: Гобатенко навешивает в штрафную, мяч отражён защитой.

7' Анри Хагуш решился на дальний удар. Полузащитник «Локо» Баринов мужественно «подставился» под этот мяч, приняв всю силу удара на себя. Угловой.

5' А вот и первые удары по воротам в этой игре! Увы, по воротам нашего Михаила Левашова. Первый удар Эдера наш голкипер отразил, а вот во второй раз мяч от головы Ротенберга приземлился на сетку ворот сверху.

1' Матч начался с робкой попытки «Арсенала» атаковать. Мяч даже дошел до Дзюбы, но опасности у ворот гостей так и не создалось. «Локо» мяч перехватил и пошел разгонять свою атаку.

1' Матч начался!

Вперед, «Арсенал», вперед!

0' На разминке перед матчем у «Арсенала» произошло изменение в стартовом составе — вместо Горана Чаушича будет играть Михаил Александров. Горан получил травму.

0' Болельщики «Арсенала» раскрасили трибуны в цвета любимого клуба. Красиво!

0' Команды выходят на поле под звуки футбольного марша. Скоро начинаем!

0' Слово главным тренерам:

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

- Надо двигаться дальше. Мы должны сейчас перед своими болельщиками эту последнюю игру с «Локомотивом» биться. Стараться выигрывать и реабилитироваться за то поражение ЦСКА, показать, что это просто была неудача.

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»:

- У нас была хорошая неделя — порадовали себя и болельщиков чемпионством. Но теперь надо работать, и сегодня будет игра с «Арсеналом». Я перед этим матчем напомнил ребятам про поражение «Спартака» 0:3 в Туле в прошлом году.

0' Стартовые составы:

0' Антураж предстоящего матча — в галерее от ПФК «Арсенал»:

0' Оружейники сыграют в красной форме, москвичи — в серой.

0' Отметим, что уже второй год подряд «Арсенал» в последнем матче сезона принимает дома чемпиона страны — в прошлом году это был «Спартак», в матче против которого «Арсенал» добился невероятной победы и сохранил прописку в РФПЛ. В этом году туляки заняли строчку в середине турнирной таблицы, и нам не угрожает вылет из Премьер-лиги. Впрочем, это не значит отсутствие мотивации у канониров — обязательно нужно оказать достойное сопротивление новому чемпиону и реабилитироваться перед фанатами за прошлый провальный матч против ЦСКА. Кроме того, в случае победы сохраняется возможность закончить чемпионат на шестой строчке, которая позволит выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Вперед, за Тулу!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Отличное настроение, шикарная майская погода — то, что нужно для футбола. По всей видимости, так решили многие — на Центральном стадионе Тулы сегодня ожидается аншлаг, проданы все билеты. Еще бы — последний матч сезона, и у нас в гостях — новоиспеченный чемпион России «Локомотив»!