Министерство спорта РФ наградило двух тульских тренеров

Министерство спорта РФ наградило тренера тульской женской баскетбольной команды «Кобра» Ольгу Юрьевну Житникову нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в России.

– Мы очень гордимся, что достижения в спортивной карьере тренера, успехи в практической подготовке юных баскетболисток и баскетболистов, а также её вклад в развитие баскетбола Тульской области не остаются без внимания. Поздравляем нашего любимого тренера с заслуженной наградой! — пишут воспитанницы Ольги Юрьевны.

Также министерство спорта наградило Веру Васильевну Борисову — доцента кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, президента Тульской городской общественной организации «Федерация художественной гимнастики».