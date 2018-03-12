Уснувшего рыбака из Тульской области спасли калужане

3 марта около полудня бдительный рыбак сообщил, что на реке Ока в 500 метрах выше устья Протвы он обнаружил лежащего на льду мужчину. Скорее всего, тот находился в нетрезвом состоянии.

Патрульный экипаж государственной инспекции по маломерным судам Калужской области совместно со спасателями отправились на поиски мужчины.

Горе-рыбака нашли быстро. Им оказался 54-летний житель деревни Ланьшино Заокского района. Он действительно был пьян и, судя по всему, уже несколько часов спал на льду. К счастью, замерзнуть он не успел: медицинская помощь ему не понадобилась.

Быстро приведя мужчину в чувство, спасатели довели его до берега. От дальнейшей помощи мужчина отказался, объяснив, что дом его недалеко.

Инспекторы ГИМС обращаются ко всем любителям зимней рыбалки: распитие спиртных напитков на водоемах может привести к трагедии!

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