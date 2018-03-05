Матч «Амкар» – «Арсенал» перенесен в Уфу

Назначенный на 9 марта матч «Амкар» – «Арсенал» перенесли в Уфу. Это связано с тем, что поле в Перми оказалось не готово к возобновлению чемпионата.

- Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала газон стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего «Амкар» не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации, - сообщает пресс-служба пермского клуба.

Выяснилось, что поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нем гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.

- Это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с «Авангардом», и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.

По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным. Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно, - отметила клубная пресс-служба.

Именно поэтому матч «Амкар» – «Арсенал» состоится на резервном поле пермяков.