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Какие улицы Тулы будут обесточены 19 февраля

Какие улицы Тулы будут обесточены 19 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросете» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 14-в, 12, 14, 18,
  • ул. Советская, 60,
  • ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
  • п. Октябрьский, 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • Мясново: ул. Болотова, 70,72,
  • ул. Рогова, 14,
  • ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а,
  • 4-й пр-д, 47, 64,
  • ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кооперативная, 22,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское ш., 45-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
  • пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
  • ул. Н. Глухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
  • ул. Лобачевского, 1, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
  • ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  •  ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:40 0
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