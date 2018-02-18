Какие улицы Тулы будут обесточены 19 февраля
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросете» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 14-в, 12, 14, 18,
- ул. Советская, 60,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- п. Октябрьский, 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- Мясново: ул. Болотова, 70,72,
- ул. Рогова, 14,
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 39,
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кооперативная, 22,
- ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- Епифанское ш., 45-57 (нечётн.),
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
- пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
- ул. Н. Глухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
- ул. Лобачевского, 1, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
- ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
- ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- Рабочий пр-д, 3-19 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59.
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