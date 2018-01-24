Туляки предпочитают получать полисы ОСАГО онлайн

За прошлый год через Интернет было оформлено более 60 тысяч страховок.

Более 60 тысяч жителей Тульской области в 2017 году оформили «автогражданку» через Интернет. Преимущества такого способа очевидны: не нужно ехать в офис страховщика, исключается возможность навязывания дополнительных услуг.

Автовладельцам, решившим купить полис удалённо, сотрудники тульского отделения Банка России советуют быть особенно внимательными. Зачастую аферисты создают сайты-клоны ресурсов известных страховщиков, предлагают оформить и оплатить покупку полиса. В прошлом году было выявлено 727 электронных ресурсов, предлагающих продающих поддельные полисы страхования.

По словам управляющего отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Новикова, следует оформлять электронный полис ОСАГО только самостоятельно и только на официальном сайте страховой компании: