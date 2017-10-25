БК «Арсенал» обыграл «Эльбрус»
Встреча завершилась со счетом 92:70.
24 октября в Туле баскетбольный «Арсенал» обыграл черкесский «Эльбрус» со счетом 92:70. Самым результативным в составе туляков стал Артур Усков, набравший 27 очков.
Вторая игра состоится сегодня, 25 октября, в 19.00 в СК «Новое поколение».
Протокол матча
«Арсенал» (Тула) — «Эльбрус» (Черкесск) — 92:70 (18:16, 32:10, 19:21, 23:23)
24 октября. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».
Судьи: Соседов (Москва), Корнев (Калуга), Шмидт (Волгоград). Комиссар — Гусев (Воронеж).
«Арсенал»: Бурков (5), Рытенко (6), Шаповалов (14), Зайкин (11+11 подборов), А. Усков (27) — старт, Лисаев (7), Крыков (3), Чернов (14), Корчага, Игнатов (2).
«Эльбрус»: Гутнев, Шоинбеков (14), Приказчиков (5), Лебедев (12), Воробьёв (12) — старт, Набитов (10), Карпенко (3), Лачев (14).
Фолы — 21:18.