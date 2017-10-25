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БК «Арсенал» обыграл «Эльбрус»
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» обыграл «Эльбрус»

Встреча завершилась со счетом 92:70.

24 октября в Туле баскетбольный «Арсенал» обыграл черкесский «Эльбрус» со счетом 92:70. Самым результативным в составе туляков стал Артур Усков, набравший 27 очков.

Вторая игра состоится сегодня, 25 октября, в 19.00 в СК «Новое поколение».

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Эльбрус» (Черкесск) — 92:70 (18:16, 32:10, 19:21, 23:23)
24 октября. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

Судьи: Соседов (Москва), Корнев (Калуга), Шмидт (Волгоград). Комиссар — Гусев (Воронеж).

«Арсенал»: Бурков (5), Рытенко (6), Шаповалов (14), Зайкин (11+11 подборов), А. Усков (27) — старт, Лисаев (7), Крыков (3), Чернов (14), Корчага, Игнатов (2).

«Эльбрус»: Гутнев, Шоинбеков (14), Приказчиков (5), Лебедев (12), Воробьёв (12) — старт, Набитов (10), Карпенко (3), Лачев (14).
Фолы — 21:18.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +2
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