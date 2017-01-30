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Под Тулой автомобиль «Лада Калина» сбил женщину на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Тулой автомобиль «Лада Калина» сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшей госпитализация не потребовалась.

27 января в 8.05 на 8-м километре автодороги «Тула-Яковлево» 54-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил пешехода.

46-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина обратилась в городскую больницу по поводу травм и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:52 +3
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