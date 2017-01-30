Фото УГИБДД по Тульской области.
Под Тулой автомобиль «Лада Калина» сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшей госпитализация не потребовалась.
27 января в 8.05 на 8-м километре автодороги «Тула-Яковлево» 54-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил пешехода.
46-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина обратилась в городскую больницу по поводу травм и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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