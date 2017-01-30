Под Тулой автомобиль «Лада Калина» сбил женщину на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 января в 8.05 на 8-м километре автодороги «Тула-Яковлево» 54-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил пешехода.

46-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина обратилась в городскую больницу по поводу травм и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.