В декабре в России вступят в силу ограничения на выдачу банковских карт
Фото Алексея Пирязева

В декабре в России вступят в силу ограничения на выдачу банковских карт

Соответствующее заявление сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, граждане больше не смогут иметь более пяти банковских карт в одном банке, а суммарное количество карт, находящихся одновременно на руках у одного физического лица будет ограничено 20. Об этом со ссылкой на депутата пишут «Известия».

С началом зимы будет запущен специальный сервис, позволяющий отслеживать, где, сколько и в каком банке были выпущены карты. Скорее всего, он будет интегрирован в «Госуслуги» — ранее аналогичный инструмент был введён для фиксации количества находящихся у населения сим-карт.

В Госдуме уточнили, что цель новых ограничений — борьба с дроперством. Лимиты на выдачу карт уменьшат количество посредников, через которых мошенники выводят похищенные деньги.

Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
Событие
банковские картызаконодательствоборьба с мошенниками
