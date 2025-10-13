Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва

Фото Артёма Жильцова.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тульской области. Он обвиняется в хулиганстве на железнодорожном транспорте, совершенном с применением насилия.

По данным ведомства, 16 марта обвиняемый находился в поезде, следовавшем из Мурманска в Москву. Мужчина громко ругался матом, мешал другим пассажирам и игнорировал законные требования поездной бригады.

В конце концов он напал на начальника поезда и оказал сопротивление попыткам других железнодорожников пресечь его действия. На станции Волховстрой-1 буйного хулигана высадили и передали сотрудникам полиции. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Волховский городской суд Ленинградской области.