  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
Фото Артёма Жильцова.

Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва

Уголовное дело рассмотрит Волховский городской суд Ленинградской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тульской области. Он обвиняется в хулиганстве на железнодорожном транспорте, совершенном с применением насилия.

По данным ведомства, 16 марта обвиняемый находился в поезде, следовавшем из Мурманска в Москву. Мужчина громко ругался матом, мешал другим пассажирам и игнорировал законные требования поездной бригады.

В конце концов он напал на начальника поезда и оказал сопротивление попыткам других железнодорожников пресечь его действия. На станции Волховстрой-1 буйного хулигана высадили и передали сотрудникам полиции. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Волховский городской суд Ленинградской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениехулиганствосуджелезная дорога
Место
Тульская областьЛенинградская область
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 57 1018 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 55 2429 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 23 384 0
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
Дежурная часть
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
сегодня, в 09:00, 17 1065 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В СНТ «Газовик» сгорел дом, дача, два гаража и курятник
В СНТ «Газовик» сгорел дом, дача, два гаража и курятник
В декабре в России вступят в силу ограничения на выдачу банковских карт
В декабре в России вступят в силу ограничения на выдачу банковских карт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.