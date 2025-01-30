Инвестиции в агросектор и социальную сферу: как преобразится Ефремов в 2025 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Ефремове в 2024 году был введен в эксплуатацию завод по переработке свиных и куриных продуктов убоя ООО «Черкизово — мясные продукты». Инвестиции в проект составили 4,6 миллиарда рублей, создано 84 рабочих места. В 2025 году планируется закупить новое оборудование на сумму более 500 миллионов рублей.

ООО «Мясная компания „Астра“» ввело в эксплуатацию цех № 7 и холодильную камеру. В 2025 году планируется расширить производство продукции и наладить производство пищевой консервной продукции.

Компания «Кубаньмасло» построила два зернохранилища. Объем инвестиций — 49,2 миллиона рублей. Тульская мясная компания в д. Степной Хутор в 2025 году откроет свинокомплекс. Объем инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Тульский завод растительных масел в этом году построит цех экстракции.

По словам Давыдовой, в сквере им. З. Космодемьянской и в д. Кочкино установлены новые детские площадки. В этом году там планируется благоустроить тротуары на ул. К. Маркса, установить две детские площадки на ул. Молодежной и ул. Дружбы, завершить благоустройство сквера «Знайка», заасфальтировать 11 придомовых территорий.

— В этом году планируется завершить капремонт второго корпуса «Гимназии» на ул. Свердлова, отремонтировать фасад в детском саду № 21 на ул. Ленина. Продолжается ремонт здания средней школы № 3, готовность учреждения — 28%. Также планируется отремонтировать Ефремовский физико-математический лицей, детский сад Центра образования № 4, спортивный зал в Военногородской школе № 18, приобрести парты и стулья в 19 общеобразовательных организаций, — доложила глава администрации города.

По региональному проекту «Чистая вода Тульской области» в Ефремове капитально отремонтировали системы водоснабжения, заменили более 4,4 км водоводов, три водонапорные башни.

В этом году планируется ремонт оборудования Дубиковского и Пожилинского водозаборов, а также водонапорных башен в с. Козьем, с. Мечнянка, пос. Мирном. Завершится ремонт канализационного коллектора на Воронежском шоссе.

В 2024 году отремонтировано 11,1 км дорог. На 2025-й запланирован ремонт более 5 км дорог и тротуаров, дороги в д. Покровке. В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ефремове будут благоустроены обелиски и воинские захоронения.

Дмитрий Миляев поручил Светлане Давыдовой разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в 2026–2028 годах, активнее переводить обращения граждан в МФЦ. Министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевскому — держать на контроле вопрос укомплектованности районной больницы врачами.