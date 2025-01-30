  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Инвестиции в агросектор и социальную сферу: как преобразится Ефремов в 2025 году - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Инвестиции в агросектор и социальную сферу: как преобразится Ефремов в 2025 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Инвестиции в агросектор и социальную сферу: как преобразится Ефремов в 2025 году

Глава администрации города Светлана Давыдова рассказала губернатору, какие проекты планируется реализовать в наступившем году.

В Ефремове в 2024 году был введен в эксплуатацию завод по переработке свиных и куриных продуктов убоя ООО «Черкизово — мясные продукты». Инвестиции в проект составили 4,6 миллиарда рублей, создано 84 рабочих места. В 2025 году планируется закупить новое оборудование на сумму более 500 миллионов рублей.

ООО «Мясная компания „Астра“» ввело в эксплуатацию цех № 7 и холодильную камеру. В 2025 году планируется расширить производство продукции и наладить производство пищевой консервной продукции.

Компания «Кубаньмасло» построила два зернохранилища. Объем инвестиций — 49,2 миллиона рублей. Тульская мясная компания в д. Степной Хутор в 2025 году откроет свинокомплекс. Объем инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Тульский завод растительных масел в этом году построит цех экстракции.

По словам Давыдовой, в сквере им. З. Космодемьянской и в д. Кочкино установлены новые детские площадки. В этом году там планируется благоустроить тротуары на ул. К. Маркса, установить две детские площадки на ул. Молодежной и ул. Дружбы, завершить благоустройство сквера «Знайка», заасфальтировать 11 придомовых территорий. 

— В этом году планируется завершить капремонт второго корпуса «Гимназии» на ул. Свердлова, отремонтировать фасад в детском саду № 21 на ул. Ленина. Продолжается ремонт здания средней школы № 3, готовность учреждения — 28%. Также планируется отремонтировать Ефремовский физико-математический лицей, детский сад Центра образования № 4, спортивный зал в Военногородской школе № 18, приобрести парты и стулья в 19 общеобразовательных организаций, — доложила глава администрации города. 

По региональному проекту «Чистая вода Тульской области» в Ефремове капитально отремонтировали системы водоснабжения, заменили более 4,4 км водоводов, три водонапорные башни.

В этом году планируется ремонт оборудования Дубиковского и Пожилинского водозаборов, а также водонапорных башен в с. Козьем, с. Мечнянка, пос. Мирном. Завершится ремонт канализационного коллектора на Воронежском шоссе.

В 2024 году отремонтировано 11,1 км дорог. На 2025-й запланирован ремонт более 5 км дорог и тротуаров, дороги в д. Покровке. В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ефремове будут благоустроены обелиски и воинские захоронения. 

Дмитрий Миляев поручил Светлане Давыдовой разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в 2026–2028 годах, активнее переводить обращения граждан в МФЦ. Министру здравоохранения Тульской области Михаилу Малишевскому — держать на контроле вопрос укомплектованности районной больницы врачами.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:56 +1
Другие статьи по темам
Место
Ефремовский район
Прочее
инвестицииразвитие городаДмитрий Миляев
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском мужчина зарезал знакомого на лестничной площадке дома
В Донском мужчина зарезал знакомого на лестничной площадке дома
В 2024 году тульские покупатели смартфонов оценили складные модели и искусственный интеллект
В 2024 году тульские покупатели смартфонов оценили складные модели и искусственный интеллект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.