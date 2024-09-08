ЦИК РФ: Дмитрий Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

Врио губернатора Тульской области Миляев с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.
Напомним, в Тульской области состоялись выборы. В том числе туляки досрочно выбирали главу региона. На пост претендовали пять человек:
- Александр Балберов (ЛДПР);
- Сергей Гребенщиков (Справедливая Россия — Патриоты — За правду);
- Денис Илюхин (Коммунистическая партия «Коммунисты России»);
- Алексей Лебедев (КПРФ);
- Дмитрий Миляев (Единая Россия).