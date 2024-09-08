ЦИК РФ: Дмитрий Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Врио губернатора Тульской области Миляев с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.

Напомним, в Тульской области состоялись выборы. В том числе туляки досрочно выбирали главу региона. На пост претендовали пять человек: