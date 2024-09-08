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ЦИК РФ: Дмитрий Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области

ЦИК РФ: Дмитрий Миляев лидирует на выборах губернатора Тульской области

Таковы данные после обработки 0,09 % протоколов.

Врио губернатора Тульской области Миляев с 63,56% голосов лидирует на выборах главы региона после обработки 0,09% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.

Напомним, в Тульской области состоялись выборы. В том числе туляки досрочно выбирали главу региона. На пост претендовали пять человек:

  • Александр Балберов (ЛДПР);
  • Сергей Гребенщиков (Справедливая Россия — Патриоты — За правду);
  • Денис Илюхин (Коммунистическая партия «Коммунисты России»);
  • Алексей Лебедев (КПРФ);
  • Дмитрий Миляев (Единая Россия).

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вчера, в 22:04 −5
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