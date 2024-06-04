Не только губернатора: кого туляки будут выбирать 8 сентября

В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Тульской области состоятся 11 избирательных кампаний.

Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

— 8 сентября 2024 года пройдут выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще 8 муниципальных образований: МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и рабочий поселок Одоев Одоевского района, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, р. п. Новогуровский.

В результате голосования будет замещено 186 депутатских мандатов:

Тульская облдума — 36,

Тульская гордума — 35,

115 мандатов в остальных 8 муниципальных образованиях региона.

По решению избиркома голосование может проводиться несколько дней подряд, но не более трех дней. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании избирательной комиссии.

Учитывая большое количество избирательных кампаний, а также то, что выборы депутатов облдумы и гордумы проводятся по смешанной избирательной системе (по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам), избиратели из разных уголков Тульской области получат разное количество бюллетеней.

5 бюллетеней получат избиратели г. Тулы: 1 — выборы губернатора, 2 — выборы депутатов облдумы, 2 — гордумы.

4 бюллетеня получат избиратели в остальных 8 муниципальных образованиях, где также пройдут муниципальные выборы (1 — выборы губернатора, 2 — выборы в облдуму, 1 — местные выборы).

3 бюллетеня получат избиратели остальной части региона (1 — выборы губернатора, 2 — выборы депутатов облдумы).

На выборах губернатора и областных депутатов будет применяться ставший уже привычным для избирателей механизм «Мобильный избиратель». Те избиратели, которые живут, работают, учатся не по месту регистрации, но в пределах родного региона, смогут проголосовать по месту нахождения.

Для этого необходимо будет заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

— Подчеркну: воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно будет только в пределах Тульской области и только на выборах губернатора и депутатов Тульской областной Думы. При этом если избиратель зарегистрирован по месту жительства на территории одного избирательного округа, а переоткрепляется в другой, на выборах депутатов Тульской областной Думы он получит бюллетень для голосования только по единому округу, — сказал Павел Веселов.

Предстоящие выборы будут проводиться в соответствии с обновленным региональным законодательством, претерпевшим изменения (приведено в соответствие федеральному законодательству):

уточнены ограничения для лиц, включенных в реестр иностранных агентов, и лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации;

устанавливается, что при проведении выборов кандидаты обязаны к моменту представления документов для регистрации прекратить статус иностранного агента;

предусматривается, что лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть членами избирательных комиссий, уполномоченными представителями, доверенными лицами и наблюдателями и не вправе вносить пожертвования в избирательные фонды;

вносится уточнение, что кандидат до его регистрации может потратить не более 30% предельного размера всех расходов.

особо обращаю внимание на уточнение срока подачи заявок для аккредитации представителей средств массовой информации, предусмотрев, что заявка должна быть подана не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования (с 20.07.2024 по 29.08.2024).

Для справки. На 1 января 2024 года в Тульской области зарегистрировано 1 млн 137 тыс. 135 избирателей.