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Туляк написал три буквы на памятнике Жукову в Москве: ему грозит 5 лет колонии

Туляк написал три буквы на памятнике Жукову в Москве: ему грозит 5 лет колонии

Возбуждено уголовное дело по статье «Порча памятников Великой Отечественной войны».

В Москве задержали 57-летнего туляка, который испортил памятник маршалу Жукову на Манежной площади в Москве, пишет телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, гражданин Сергей Л. расписал достопримечательность по указке украинских мошенников — оставил на памятнике надпись «ГУР». Кроме этого, по совету кураторов, мужчина оформил на себя несколько кредитов на полмиллиона рублей.

Сергея Л., рисующего три буквы на мемориале, заметили стражи порядка и задержали. По статье «Порча памятников Великой Отечественной войны» ему грозит до 5 лет колонии.

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