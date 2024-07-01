Туляк написал три буквы на памятнике Жукову в Москве: ему грозит 5 лет колонии

В Москве задержали 57-летнего туляка, который испортил памятник маршалу Жукову на Манежной площади в Москве, пишет телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, гражданин Сергей Л. расписал достопримечательность по указке украинских мошенников — оставил на памятнике надпись «ГУР». Кроме этого, по совету кураторов, мужчина оформил на себя несколько кредитов на полмиллиона рублей.

Сергея Л., рисующего три буквы на мемориале, заметили стражи порядка и задержали. По статье «Порча памятников Великой Отечественной войны» ему грозит до 5 лет колонии.