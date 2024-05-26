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В России ожидается подорожание мороженого
фото: freepik.ru

В России ожидается подорожание мороженого

Себестоимость сливочного лакомства уже выросла на 15%.

Рост цен на сырье, упаковку, логистику и фактор сезонности повлияет на подорожание мороженого. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Себестоимость мороженого уже выросла в I квартале 2024 года в среднем на 17,22%. Так, сливочное подорожало на 15%, шоколадное — на 25%. Последнее взлетело в цене из-за рекордной стоимости какао-бобов. 

Грядет еще один скачок цен. По разным оценкам, значительно может подорожать сливочное и мороженое в глазури. Как утверждает источник, многое зависит от поставщиков и торговых сетей. Сильно скажется на подорожании и фактор сезонности. 

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вчера, в 18:02 −6
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