В России ожидается подорожание мороженого

фото: freepik.ru

Рост цен на сырье, упаковку, логистику и фактор сезонности повлияет на подорожание мороженого. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Себестоимость мороженого уже выросла в I квартале 2024 года в среднем на 17,22%. Так, сливочное подорожало на 15%, шоколадное — на 25%. Последнее взлетело в цене из-за рекордной стоимости какао-бобов.

Грядет еще один скачок цен. По разным оценкам, значительно может подорожать сливочное и мороженое в глазури. Как утверждает источник, многое зависит от поставщиков и торговых сетей. Сильно скажется на подорожании и фактор сезонности.