Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о работе правительства РФ: цифры и мнения туляков

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Почему мы должны это знать? Ответ прост: правительство должно сложить полномочия после инаугурации президента. Дата инаугурации официально еще не объявлена, но уже известна — 7 мая. Президент будет назначать председателя правительства, его замов и федеральных министров после их утверждения Госдумой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании пояснил: «Буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство, поэтому сегодняшний разговор — хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, потом принять решение».

цифры и факты

Итак, что о чем отчитывался Мишустин. И что нам, тулякам, с этого.

По итогам 2023 года ВВП России увеличился на 3,6%, превысив в два раза показатель развитых стран. В начале 2024 года сохраняются высокие темпы прироста ВВП — плюс 4,6% в январе.

Промышленное производство в целом выросло на 3,5%. Главный драйвер — обрабатывающий сектор (+7,5%). А наибольший рост продемонстрировал машиностроительный комплекс (+21%).

Безработица сократилась вдвое — до 3%.

Объем инвестиций в 2023 году увеличился на 10% — рекорд за последние 12 лет.

Годовая инфляция составила 7,4% против 11,9% в 2022 году.

Увеличение страховых пенсий в 2023 году составило в совокупности 15%. МРОТ прибавил свыше 18%.

Зарплаты в бюджетной сфере повысили для 5 млн россиян. Например, правительство установило для медиков специальные социальные выплаты. По поручению президента их получили около миллиона сотрудников первичного звена. С марта 2024 года по инициативе президента выплаты повысили. Кураторы и классные руководители получают прибавку по 5000 рублей к зарплате. С марта этого года такие выплаты в удвоенном размере получают классные руководители школ населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

Создана целостная система поддержки семьи. С января 2023 года запущено единое пособие, которое предоставляется каждый месяц исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысячам будущих мам.

Расширена программа «Семейной ипотеки», специальные условия ипотеки есть для сотрудников ОПК, педагогов, медработников и специалистов IT-сферы.

Расширены программы для борьбы с гепатитом С и диабетом.

В 2023 году возведено свыше 110 млн кв. м. жилья – рекордный показатель за всю историю Российской Федерации как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам.

оценки и мнения

– На федеральном и региональном уровнях «Единая Россия» активно участвует в проектах и программах, инициированных правительством РФ и Тульской области, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это совместная работа по выполнению задач, поставленных президентом и губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. На прошедшем в марте форуме первичных отделений партии глава региона отметил, что региональное отделение «Единой России» на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром правительства Тульской области в реализации социально значимых инициатив.

Речь идет о социальных и инфраструктурных проектах. Например, по благоустройству городской среды, модернизации и оснащению образовательных, медицинских, спортивных учреждений и объектов культуры. Многие проекты в партнерстве с органами исполнительной власти реализуются в рамках народной программы партии. Вместе с министерством здравоохранения области, например, мы продолжаем уникальный проект «Улыбка детства» по созданию сети школьной стоматологии – в лицеях и школах уже открыто 14 таких кабинетов.

Партийный десант, депутаты на местах контролирует ход капремонта школ, обновление дворовых и общественных территорий, оказывается поддержка в укреплении материально-технической базы спортклубов, секций, творческих объединений. Театры, сельские клубы, музеи, библиотеки и ДК получают финансирование по партпроекту «Культура малой Родины». Примеров взаимодействия и эффективного решения самых разных вопросов немало. И, конечно, рука об руку с правительством области мы стараемся оказывать поддержку участникам СВО, их семьям, жителям подшефного района Мариуполя. Эта работа необходима и защитникам на передовой, и всему нашему обществу – для сплочения и преодоления всех трудностей.

– В целом работу правительства нашей страны можно оценить на твердую «четверку», особенно если учитывать те вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последнее время – это и непростые ковидные времена, и беспрецедентное санкционное давление и многое другое, – считает председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Тульской облдумы Сергей Гребенщиков. – Увеличение МРОТа и зарплат – правильный посыл, но, на мой взгляд, недостаточный. Рост оплаты труда будет работать и положительно влиять на уровень жизни граждан только в том случае, если будет введено жесткое регулирование цен – как минимум, на услуги ЖКХ, предметы первой необходимости и лекарства.

Сейчас статистика сообщает об «официальной» инфляции на уровне 7,4 %, но, к сожалению, ценники говорят совсем о другом. Например, совсем недавно общество взбудоражила ситуация с ценами на яйца. Понятно, что дефицита продукции нет, но цены выросли почти вдвое и такая же ситуация – практически по всем продовольственным позициям.

В июле нас ждёт повышение тарифов на ЖКУ – как минимум, на 10%. Топливо, которое влияет на ценообразование во всех сферах, дорожает каждый день. Эти объективные факторы «съедают» все вводимые правительством надбавки. В народе говорят: «Прибавят рубль, а цены поднимут на десять». Наша партия давно говорит о необходимости государственного регулирования цен на составляющие потребительской корзины. Это наша принципиальная позиция.

Из положительного могу отметить, что ситуация с выплатами бюджетному сектору в малых городах и селах начала исправляться. Годами компетентных специалистов переманивали в мегаполисы с большими зарплатами. Для нашего региона близость к Москве в этом случае является отягощающим фактором.

Введение дополнительных стимулирующих доплат хоть и ненамного, но поможет удержать специалистов в Тульской области. Раньше с этой задачей регион был вынужден справляться самостоятельно, сейчас средства на эти цели будет выделяться из федерального бюджета. Остается надеяться, что это будет не разовая «акция помощи» и тенденция по увеличению зарплат, пособий и пенсий, закрепится и будет расширяться.

– Михаил Мишустин возглавил правительство в самые непростые для страны годы, – сказал зампред Тульской облдумы Александр Балберов. – Это годы ковида, которые мы все вместе прошли, это время, когда идет специальная военная операция. Отчет, который сегодня был представлен перед депутатами Государственной Думы, а также перед регионами говорит о том, что страна не просто выживает, а идет вперед уверенно и поступательно. Хотя на нас сегодня наложено 19 с лишним тысяч всевозможных санкций.

Я думаю, что те задачи, которые поставил перед Федеральным Собранием, перед всеми нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будут выполнены. И Россия действительно войдет в четверку крупнейших экономик мира. А в последующем станет и третьей, и второй, и, конечно, первой. Потому что Россия – это самая великая страна в мире и у нас есть все, чего не хватает у той же Европы..

– На после отчета премьера мы обсуждали проблему дефицита медицинских кадров в регионах, – рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба. – Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос дефицита врачей и среднего медицинского персонала «требует отдельного контроля и постоянного мониторинга». И предложил создать рабочую группу по вопросам преодоления дефицита медицинских кадров. Ведь в районных больницах дефицит кадров составляет 50%, а в сельских — еще больше. Вячеслав Володин считает, что «когда речь идет о медицине, это в первую очередь научные школы, которые формируются десятилетиями, и нам надо думать о качестве медицинского образования, а данный вопрос должен находиться на контроле Министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко.

Вопрос качества подготовки медицинских специалистов всегда актуален, однако в последнее время, в большом количестве вузов, в том числе в педагогических университетах открываются медицинские факультеты, которые не имея в наличии клинической базы для подготовки студентов, не могут дать полноценного, качественного медицинского образования и практических навыков.

– Доклад прозвучал на позитивной ноте, начавшись со статистики роста экономических показателей. Тульская область внесла существенный вклад в достижение многих показателей. Наши труженики заняты во множестве отраслей, которые толкают развитие всей страны вперёд. И этим можно и нужно гордиться, – считает депутат Тульской облдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Илья Степанов. – Помимо подведения итогов были поставлены конкретные задачи: повышение благосостояния граждан России, защита материнства и детства, опережающее развитие инфраструктуры, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, расширение внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами.

Отдельно глава правительства высказался по теме СВО. Он сообщил, что выпуск автомобилей и бронетанкового вооружения увеличили втрое, средств поражения — в семь раз, техники связи, радиоэлектронной борьбы и разведки — в девять раз. Всё это приближает победу. Упрощён порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий, для военных снизят финансовую нагрузку — они будут освобождены от налога на имущество.

Михаил Мишустин рассказал в своём докладе и о модернизации налоговой системы. Она должна привести к более справедливому распределению фискальной нагрузки, что позволит снизить налоги для семей с детьми и простимулирует бизнес вкладывать средства в развитие.

– По традиции в преддверии этого события состоялись встречи всех фракций Госдумы с председателем правительства Михаилом Мишустиным и его заместителями. Обсуждали вопросы, интересующие наших граждан, – рассказала депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина. – К слову, в прошлом году правительство РФ внесло в Госдуму 300 законопроектов, из которых 200 уже стали федеральными законами, остальные находятся на рассмотрении в профильных комитетах. Например, на пленарном заседании вчера приняли законопроект, увеличивающий штрафы за недопуск газовщиков в жильё в многоквартирных домах.

Надеюсь, что данная норма поможет нам сократить количество несчастных случаев, связанных с утечкой газа в многоквартирных домах. И, соответственно, количество взрывов, приведших к гибели людей. И в 1-м чтении приняли законопроект, разрешающий принимать участие в сходе граждан по выборам старосты местным жителям без регистрации в этом населённом пункте, но имеющим в нём собственность. В настоящее время в сходе граждан могут участвовать только зарегистрированные в данном населённом пункте жители.

Этим законопроектом мы продолжаем совершенствовать законодательство, касающееся института сельских старост. И выполняем очередное «домашнее задание» от наших избирателей и глав муниципальных образований Тульской области. Еще одна инициатива – предоставлять многодетным семьям круглогодичный льготный тариф на проезд в авиа- и железнодорожном транспорте. Я направила соответствующее обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

Вызывает вопросы доступность туристских продуктов и услуг для семей, особенно для многодетных, с точки зрения транспортной составляющей, которая, по разным оценкам, может составлять до 30-40% от стоимости поездки. Круглогодичный льготный тариф значительно бы повысил для многодетных семей возможности путешествовать по России, больше узнавать о ее достопримечательностях и истории. Он бы стал дополнительным стимулом к увеличению семей с большим количеством детей и в целом к улучшению демографической ситуации в стране.