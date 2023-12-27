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Банк России с 1 марта ужесточит требования по ипотеке
Фото из архива MySlo

Банк России с 1 марта ужесточит требования по ипотеке

По данным регулятора, эти меры нужны для того, чтобы не загонять граждан в кредитную кабалу.

За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, достигла 47%. Более половины всех ипотечных кредитов оформляются с низким (до 20%) первоначальным взносом. Такие данные приводит пресс-служба Центробанка.

Из-за того, что льготные программы действуют только в отношении новостроек, цены на них растут. Сейчас новые квартиры стоят, в среднем, на 42% дороже, чем вторичное жилье.

Чтобы ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика, Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

– Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки. При стабилизации ситуации и возврате к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке, – резюмирует регулятор.

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сегодня, в 20:25 0
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