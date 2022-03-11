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Пять тульских спортсменов отправятся на альтернативные Паралимпийские игры

Пять тульских спортсменов отправятся на альтернативные Паралимпийские игры

Игры «Мы вместе. Спорт» стартуют 16 марта в Югре.

На соревнованиях Тульскую область представят лыжники и биатлонисты спорта слепых Анна Панферова, Андрей Жуков (спортсмен-ведущий), Владимир Удальцов, Руслан Богачев (спортсмен-ведущий), а также следж-хоккеист Илья Попов.

По словам замгубернатора Сергея Егорова, ребята прошли большой путь и своим ежедневным трудом доказывают свое право на звание лучших спортсменов не только региона и всей России, но и мира. В этом году они не смогли выступить в Пекине из-за абсурдного решения Международного паралимпийского комитета. Оно было политически мотивированным, не имело никакого отношения к спорту и нанесло удар по всему олимпийскому движению.

Несмотря на это, тульские спортсмены смогут показать свое мастерство, приняв участие в альтернативных Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», которые стартуют в Ханты-Мансийском автономном округе.

Спортсмены поблагодарили Алексея Дюмина и правительство Тульской области за поддержку, внимание к развитию паралимпийского спорта в регионе и создание комфортных условий для подготовки к соревнованиям. Они подчеркнули, что настроены на победу.

 

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском АО с 16 по 21 марта. В играх примут участие около 70 спортсменов.

Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее.

Участниками игр станут спортсмены паралимпийской сборной России, включенные в делегацию для участия в играх в Пекине. При этом в соревнованиях по следж-хоккею и керлингу на колясках также могут участвовать паралимпийцы, включенные в списки кандидатов в сборные команды России.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:47 +2
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