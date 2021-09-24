Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области

Фото: kremlin.ru.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В субботу, 25 сентября, Президент России Владимир Путин планирует провести встречи с руководителями политических партий и с избранными главами регионов. Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, встречи пройдут в формате видеоконференции.

Напомним, 20 сентября стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин набрал 83,58% голосов избирателей. 22 сентября он принял присягу.