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Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В субботу, 25 сентября, Президент России Владимир Путин планирует провести встречи с руководителями политических партий и с избранными главами регионов. Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, встречи пройдут в формате видеоконференции.
 
Напомним, 20 сентября стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин набрал 83,58% голосов избирателей. 22 сентября он принял присягу.
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