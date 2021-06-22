новости
новости
Регистрация
В Туле грузовик вытолкнул легковушку в кювет: пострадали женщина и ребенок
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Туле грузовик вытолкнул легковушку в кювет: пострадали женщина и ребенок

В момент ДТП 8-летняя девочка находилась на заднем сиденье и была пристегнута.

Утром 22 июня на 97-м км автодороги «Золотое кольцо» (Тула, неподалеку от деревни Харино, — прим. ред.) произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний водитель грузовика NAVECO врезался в следовавший впереди него Kia Rio. После столкновения Kia съехал в кювет и там перевернулся.
 
«В результате автоаварии пострадали 36-летняя водитель легкового автомобиля и ее 8-летняя пассажирка. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье авто и был пристегнут. После оказания медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение. Во избежание затруднений движения из-за ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовывали регулировку движения на данном участке дороги», — сообщили корреспонденту Myslo в региональном ГИБДД.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтп происшествияавтоавария
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском облизбиркоме заработала горячая линия
В тульском облизбиркоме заработала горячая линия
В Щекинском районе мужчина ограбил велосипедиста
В Щекинском районе мужчина ограбил велосипедиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.