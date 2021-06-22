В Туле грузовик вытолкнул легковушку в кювет: пострадали женщина и ребенок

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В момент ДТП 8-летняя девочка находилась на заднем сиденье и была пристегнута.

Утром 22 июня на 97-м км автодороги «Золотое кольцо» (Тула, неподалеку от деревни Харино, — прим. ред.) произошло ДТП. По предварительной информации, 44-летний водитель грузовика NAVECO врезался в следовавший впереди него Kia Rio. После столкновения Kia съехал в кювет и там перевернулся.

«В результате автоаварии пострадали 36-летняя водитель легкового автомобиля и ее 8-летняя пассажирка. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье авто и был пристегнут. После оказания медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение. Во избежание затруднений движения из-за ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовывали регулировку движения на данном участке дороги», — сообщили корреспонденту Myslo в региональном ГИБДД.