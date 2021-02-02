В Ясногорске столкнулись две иномарки: пострадал человек

Один из водителей не предоставил преимущества в движении, выезжая со второстепенной дороги.

Вчера, 1 февраля, на улице Петра Смидовича в Ясногорске произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В 17.30 59-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, которым управлял 30-летний мужчина. В результате аварии различные травмы получил 35-летний пассажир Chevrolet.