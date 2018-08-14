В 2019 году в России могут дважды повысить тарифы на коммунальные услуги

По прогнозам, общий уровень роста составит более 4%. Это связано с увеличением НДС.

Федеральное министерство экономического развития предлагает в 2019 году дважды повысить тарифы на ЖКУ. Об этом пишет ТАСС. Эксперты связывают это решение с почти десятипроцентным увеличением НДС.

По прогнозам, рост тарифов в 2019 году будет происходить в два этапа – с 1 января они вырастут на 1,7%, а с 1 июля – ещё на 2,6%.

Кстати, согласно действующему законодательству, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация должна проводиться не раньше 1 июля.

Ввиду повышения НДС, федеральные чиновники предлагают в 2019 году сделать исключение из правил.



